Már több mint 200 ezren menekültek Magyarországra a háború elől

Meghaladta a 200 ezret azoknak a száma, akik Magyarország felé hagyták el Ukrajnát a háború kirobbanása óta. Továbbra is rengeteg az adomány, sokan segítenek önkéntesként is. Az egyik nemzetközi migrációs szervezet vezetője úgy fogalmazott Beregsurányban, hogy a magyar hatóságok „hibátlanul kezelik a menekültválságot”, és a civilek is „szenvedélyesen dolgoznak” – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Több mint 200 ezer menekült érkezett Egyetlen nap alatt mintegy 12 ezer ember lépett be Ukrajna felől Magyarországra. Ezzel pedig meghaladta a 200 ezret a menekültek száma itthon. Az egyik legforgalmasabb átkelő Záhonynál van. Továbbra is elsősorban nők és gyerekek érkeznek, de sok az idős ember is. „Azok, akikkel interjút készítettem elmondták, hogy amikor elindultak Kijevből hosszú napokon át gyakorlatilag menekültek, és Kárpátalján, magyar lakta területem találták meg az első menedéket. Ott húzhatták meg magukat néhány napra, onnan indulhattak tovább, és azt gondolom, hogy ez egy elég komoly fegyvertény a tekintetben, hogy mennyire segítőek a magyarok már ott Kárpátalján is” – mondta M. Bíró Liza, a közmédia tudósítója. Beregsurányba is folyamatosan érkeznek a menekültek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai fogadják őket, de rengeteg az önkéntes is. Aki csak tud, bekapcsolódik a munkába. Még az ország másik feléből is érkeznek segítők. Éhes száj van bőven, az iskola ugyanis minden este megtelik menekültekkel. A közmédia tudósítója a helyszínről jelentkezett. A beregsurányi segítségponton folyamatosan cserélődnek az emberek, ahogy jönnek a menekültek, itt megtudnak egy kicsit pihenni, ételt, italt kapnak, meleg ételt, meleg italt, ellátást, információkat, megszervezik az utaztatásukat, aztán folytatják a megpróbáltatásokat – fogalmazott Z. Pintye Zsolt, a közmédia tudósítója. A munka szervezetten és gördülékenyen zajlik. Ezt tapasztalta a Nemzetközi Migrációspolitika-fejlesztési Központ főigazgatója is, aki szerdán a településre látogatott. Azt mondta: a magyar hatóságok hibátlanul kezelik az ukrajnai háborúval kialakult menekültválságot. „Ahogy én itt látom, nagyon jól el vannak látva a menekültek. Azt lehet látni, hogy ez egy biztonságos kikötő azoknak, akik hajótörést szenvedtek és rendkívül figyelemreméltó, ami itt történik” – fogalmazott Michael Spindelegger, a Nemzetközi Migrációspolitika-fejlesztési Központ főigazgatója. Éjjel-nappal hívható zöld számon segít a kormány az Ukrajnából menekülőkön – jelentette be a kormányszóvivő a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra elmondta: a Magyarországról ingyenesen hívható 06/80-310-310-es számon magyar, ukrán és angol nyelven kaphatnak tájékoztatást a számukra fontos témákban a háború elől menekülők. Közben továbbra is tart hazánk minden idők legnagyobb humanitárius akciója. A Híd Kárpátaljáért programban szerda reggelig már több mint 616 millió forint adomány gyűlt össze. A pénzbeli adományokon túl továbbra is várjuk a természetbeni felajánlásokat, ezek többnyire tartós élelmiszerek, esetleg gyermekpelenkák – fogalmazott Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az adományokat nem a segítségpontokra várják, azok ugyanis megteltek, hanem a Központi Segélyraktárba Aranyosapátiban, amihez hasonló nyílik hamarosan Biatorbágyon is. De a 1357-es telefonszámon és a Híd Kárpátaljáért program számlaszámán (11711711-22222222) továbbra is várják a felajánlásokat.