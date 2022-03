Információval, informatikai képzéssel, adományokkal segítenek a menekülteknek

Információs központtal, adományokkal és informatikai képzéssel segítenek az ukrajnai menekülteknek.

Az Angyalsóhaj Alapítvány csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Makón információs központot hoztak létre a hazájukat a háború miatt elhagyni kényszerülő, Románián keresztül Magyarországra érkező ukrajnai családoknak.

Az alapítvány által felajánlott Erzsébet-házban a családok ukrán és angol nyelven is tájékoztatást kaphatnak a város területén elérhető szabad szálláshelyekről, az egészségügyi ellátásról, a menedékjoggal kapcsolatos tudnivalókról. A szállást is biztosító házban a menekültek élelmiszer- és utazócsomagot is kapnak.

Makó önkormányzata létrehozta a menedek.mako.hu honlapot,

amelyen a szállodák, panziók és magánszemélyek folyamatosan jelezhetik a menekültek számára rendelkezésre álló szabad helyeiket és felajánlásaikat a segítségnyújtáshoz.

A beregsurányi Híd Kárpátaljáért segítségponton naponta mintegy ezer palacsintát sütnek az Ukrajnából menekülteknek a Szeged melletti Tiszaszigetről érkezett önkéntesek, az ottani plébánia kezdeményezésére.

Kiss Antalné és Lacziné Márki Katalin az MTI-nek elmondta: egy hét alatt már hétezer palacsintát sütöttek a menekülőknek. A munkát 2-3 ember végzi egyfolytában, 16 kézi sütővel. A menekültek ellátását négytagú váltásokban segítik Beregsurányban az önkéntesek, akik a parókián kaptak szállást.

A PROGmasters programozóiskola és IT-képzési központ arról tájékoztatta az MTI-t, hogy ingyenes informatikai képzéseket indít az Ukrajnából Magyarországra érkező menekülteknek,

akik legkésőbb 2022 végéig szoftverfejlesztő, manuális tesztelő vagy alkalmazás-üzemeltető képesítést szerezhetnek, akár IT-előképzettség nélkül is.

Az online és személyesen is elvégezhető, 2-6 hónapos képzések résztvevői akár már az év második felében munkába állhatnak a PROGmasters több mint 80 partnercégénél. A jelentkezéseket április 15-éig adhatják le az ukrajnai állandó lakóhellyel rendelkező ukrán vagy magyar-ukrán kettős állampolgárok, akiknek igény esetén a képzés idejére laptopot is díjmentesen biztosítanak – írták.

A Magyar Állatkertek Szövetsége azt közölte, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva adománygyűjtésbe kezd. A támogatók egy ellenőrzött számlaszámra utalhatnak adományokat, amelyet az Ukrajnában segítségre szoruló állatkerti állatok ellátására fordítanak – írta a szövetség, amely segít a veszélybe került állatok elhelyezésében is.

A címlapfotó illusztráció.