Gulyás Gergely: Marad a benzinárstop, biztosított az üzemanyag-ellátás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezúttal Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának társaságában tartotta a Kormányinfót az üzemanyag-ellátásról. A miniszter ismét megerősítette, hogy marad a benzinárstop, az üzemanyag-ellátás biztosított. A kormány csökkenti az üzemanyag jövedéki adóját, és visszaszorítja a külföldi benzinturizmust.

Gulyás Gergely elmondta: A kormány kitart a benzinárstop mellett. A háború és a járvány világszerte megnövelte az inflációt, de hazánk bevezette a 4 stop politikáját. A kormány célja, hogy az energiaárak emelkedésétől a lehető legjobban megkímélje az embereket. A környező országokban több mint 200 forinttal drágább az üzemanyagok literenkénti ára. Az ukrajnai háború miatt a kőolaj-árak az egekbe szöktek, az elmúlt napokban pedig valótlan híresztelések kaptak szárnyra arról, hogy a kormány nem tartja fenn a benzinárstopot és, hogy veszélybe került az ország üzemanyag-ellátása.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az ilyen híresztelések nem igazak. A Mol képes ellátni a teljes piacot,

A Mol vezetőivel egyeztetve három döntés született az üzemanyagárstop fenntartásához:

A 7,5 tonna feletti kamionoknak, és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú gépjárműveknek csak a nagynyomású kutakon lehet tankolni, ahol piaci árak vannak. A személyautók és mezőgazdasági gépek továbbra is 480 forintért jogosultak vásárolni,

A kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját,

Rémhírterjesztés miatt eljárás indítására szólította fel a kormány a rendőrséget az üzemanyag-ellátással kapcsolatos álhírek miatt, és az olyan esetekben, ahol nem üzemanyag-szállításra alkalmas tárolókat töltenek fel, amelyekre számos példa volt az utóbbi napokban.

Az intézkedésekről szóló rendelet ma este 10 órakkor hatályba lép.

A hosszú hétvége alatt kamionstopot rendelt el a kormány.

Hernádi Zsolt elmondta, hogy a Mol termelése továbbra is működik, Ukrajna felől is érkezik az üzemanyag és készenlétben van az Adria-vezeték is. Az árstop után drasztikusan megnőtt a töltőállomások forgalma, autóbuszok, kamionok, magyar és nem magyar rendszámmal és üzemanyag szállítására alkalmatlan tárolókkal – többek között nejlonzacskókkal – jelentek meg a vásárlók a kutakon.

Olyan helyekről is érkeztek vásárlók, ahol a telephelyeken van saját kút, de ott nem volt érvényes az árstop, ezért inkább más kutakat választottak. A pánikvásárlás 10 százalékát teszi ki a megnövekedett forgalomnak. Hernádi Zsolt hasonlatként említette a koronavírus-járvány kirobbanásakor történt vécépapír-vásárlásokat.

A beavatkozásra azért van szükség, mert a megnövekedett forgalmat így lehet kezelni. A teher- és haszongépjárművek térjenek vissza a telephelyekre, illetve ahol nagynyomású töltőhelyeken tankolhatnak, és piaci árakon vásárolhatnak.

Ha továbbra is növekszik a visszaélésszerű használat és a benzinturizmus, akkor lehetséges további intézkedések bevezetése a magyar lakosság biztonságos üzemanyag-ellátásának biztosítására.