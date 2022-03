„A hazai az igazi” a szlogenje a Magyar Termék Nonprofit Kft. 2022. évi kampánysorozatának. Célja, hogy a hazai eredetű, ellenőrzött, megbízható termékekről szóló üzenetet eljuttassa a fogyasztók mind szélesebb köréhez, ezzel is segítve őket a tudatos vásárlásban. A legfrissebb statisztikák szerint több mint 210 cég közel 5000 terméke jogosult a Magyar Termék védjegyek használatára. A SPAR Magyarország mindig is kiállt a hazai termelők és termékek mellett, ez átfogó fenntarthatósági koncepciójának is fontos része. A GoldenBurg védjegyhasználóként az elsők egyike a feldolgozatlan élelmiszerek kategóriájában.

Minderről sajtótájékoztatón számolt be Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője és Kulich Éva, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. kereskedelmi és marketing vezetője. Mint Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, a koronavírus-járvány időszakában különösen felértékelődött a hazai gyártású termékek jelentősége, a fogyasztók minden eddiginél tudatosabban keresik ezeket a készítményeket. „Ebben a felfutásban a Magyar Termék Nonprofit Kft. meghatározó szerepet játszott, hiszen a hazai gyártók, a magyar gazdaság védelmében mi indítottuk el 2020 márciusában a #veddahazait akciót, amelyet nagyon sokan felkaroltak, és valóságos mozgalommá vált. Az ehhez való csatlakozáshoz mindössze azt az egyetlen feltételt kellett teljesíteni, hogy az adott árucikk Magyarországon készüljön” – tette hozzá. A piaci szereplők is érzékelték a „magyar” jelöléssel ellátott termékek iránti vásárlói bizalom növekedését. Így azután mind több nemzetiszínű logóval ellátott árucikk jelent meg a piacon. „A kínálat zavarba ejtő bősége kommunikációs üzenetünk újragondolására ösztönzött minket. Fontos feladatunknak tartjuk ugyanis a fogyasztók hiteles tájékoztatását, amely egyúttal a védjegyeinket használó cégek érdekeinek képviseletét is jelenti. A termékek mögött álló független szakértői tanúsítási rendszer és a folyamatos ellenőrzés nemcsak a hazai eredetre jelent valódi garanciát, hanem a megbízhatóságra is” – emelte ki az ügyvezető. Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője, Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, és Kulich Éva, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. kereskedelmi és marketing vezetője. Ennek az üzenetnek az átadásáról szól a Magyar Termék Nonprofit Kft. 2022. évi, „A hazai az igazi!” elnevezésű kampánysorozata. A Magyar Termék védjegyek használata egyben közös platformot is jelent a gyártó cégek számára – hangsúlyozta Benedek Eszter. Az ezzel járó előnyök az integrált kampányban is megmutatkoznak: egyedi módon megfogalmazott, azonos tartalmú üzeneteik összeadódnak, hatásuk fokozódik, így a brandek egymást is erősítik. Így volt ez a februárban bemutatott új imázsfilm esetében is, amelyben a gyártók egyedi márkajelenetet kaptak. A közösségi kampány sikerét széles körű üzletlánci kommunikáció is támogatta. A statisztikák szerint eddig több mint 210 cég közel 5000 terméke jogosult a Magyar Termék védjegyek használatára. A közösség erejét az is fémjelzi, hogy ezek a cégek nagyságrendileg 1738 milliárd forint árbevételt produkálnak, és 43 073 főnek adnak munkát. A védjegyhasználók között a saját területük piacvezető gyártói ugyanúgy megtalálhatók, mint a közepes- és kisvállalkozások. A legfrissebb kutatás szerint a Magyar Termék védjegyek ismertsége 95,7 százalékon áll. Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője elmondta, cégük többféle módon segíti a hazai gyártókat abban, hogy beszállítókká váljanak, illetve növeljék értékesítésük volumenét. A Hungaricool by SPAR termékversennyel olyan új fejlesztésű vagy még csak szűkebb körben ismert magyar termékeket részesítenek előnyben, amelyek eleget tesznek a fenntarthatóság szempontjainak is. Tavaly nyártól kezdődően kerültek polcaikra a „SPAR HAZAI.SZERETEM” termékcsalád kiváló minőségű, hagyományos ízvilágú élelmiszerei. A magyar kistermelőknek, kisvállalkozásoknak pedig regionális partneri programot alakítottak ki. A SPAR gyártóként is érdekelt a hazai termékek népszerűsítésében, hiszen már három termelőüzemet is működtet Magyarországon. A nagy volumenű frisshús- és húskészítmény-értékesítésüket alapozzák meg a bicskei és a perbáli Regnum Húsüzemek. A SPAR enjoy. convenience üllői üzeme pedig a fogyasztói igények átalakulásával megnőtt gyors és minőségi étkezések iránti igényt elégíti ki. Gyártóként a SPAR a Magyar Termék védjegyek alkalmazása mellett döntött, mert a használatuk feltételéül szabott tanúsítási megfeleléssel is hangsúlyozni kívánják termékeik kiváló minőségét – tette hozzá Maczelka Márk. Kulich Éva, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. kereskedelmi és marketing vezetője a legfrissebb, februárban zajlott fogyasztói kutatásukról adott tájékoztatást. Mint elmondta, a GoldenBurg, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. brandje egy nagyon fiatal, alig 3 éves márka, épp ezért nagy elismerésként értékelik a kutatás eredményeit. Ugyanis ennyi idő leforgása alatt, egy olyan termékkategóriában, amelyben egyébként nem jellemző a márkázás, a GoldenBurg brand 37%-os márkaismertséget ért el. „A 600 fős reprezentatív vásárlói felmérés adatai azt is megmutatták, milyen értéket jelent számunkra védjegyhasználónak lenni: a GoldenBurg burgonya vásárlóinak 80%-a preferálja vásárlói döntéseinél a Magyar Termék védjegyeit.” – tette hozzá. A GoldenBurg egyébként 2021 szeptemberében lett Magyar Termék védjegyhasználó, az elsők egyike a feldolgozatlan élelmiszerek kategóriájában. A dunaegyházi Haladás Mezőgazdasági Zrt. takarmánykukorica, repce és sárgarépa termesztése mellett több mint 50 éve az étkezési burgonyapiac meghatározó szereplője. Éves átlagban közel 350 hektáron 10 ezer tonna burgonyát takarít be. Kereskedelmi partnereit egész évben lédig és csomagolt – többek között a Goldenburg és az S-Budget márkájú – burgonyával szolgálja ki.