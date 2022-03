Semjén: Magyarország személyesen, „embertől emberig” segíti az üldözött keresztényeket

Magyarország a keresztény személyességtől vezetve, „embertől emberig” segíti az üldözött keresztényeket – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerda este a Hungary Helps programról szóló Arcok és történetek - Magyar segítség a kereszténység bölcsőjében című könyv bemutatóján.

Semjén Zsolt arról beszélt: a bürokratikus segítségnyújtás veszélye, hogy személytelen számmá teszi az embereket. A magyar Hungary Helps program lényege ezzel szemben a személyesség, hiszen az embernek nem elég, ha „elé tesznek egy tányér levest”, hanem szüksége van a „személyes érintésre, a szeretetre” is.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára kiemelte: az üldözött keresztények Magyarország támogatását megköszönve mindig elmondják, mindennél erősebb reményt és megerősítést ad nekik, hogy nincsenek egyedül a világban.

„Testvéreink belénk helyezték a reményüket” – fogalmazott, hangsúlyozva, ez súlyos felelősség, hiszen nemcsak a reményüket helyezték a magyarságba, hanem „az utolsó reményüket” is. „Ennek a felelősségnek kell megfelelnünk, ezt a küldetést kell betöltenünk” – tette hozzá.

Azt is mondta:

a Hungary Helps program üzenete és az ő felismerése szerint Magyarország feladata a világban a szolidaritás missziója a hozzá közelálló közösségekkel, így elsősorban a külhoni magyarokkal és az üldözött keresztényekkel.

Azbej Tristan a Hungary Helps programot bemutató kötetről szólva megköszönte a történetekben szereplő közel-keleti „testvéreinek” azt a bátorságot, hogy „tanúságtevő hitvallásukat elmondták nekünk, hogy mi továbbadtassuk a nagyvilágnak”.

Köszönetet mondott a szerzők, a Mediaworks munkatársainak, akik ideig-óráig sorsközösséget vállaltak az üldözött keresztényekkel, és hírt adtak hitükről, életükről és körülményeikről. Megköszönte továbbá munkatársainak, hogy az elmúlt öt évben áldozatos munkájukkal lehetővé tették, hogy a kötetben megjelenő történetek nem csak a tragédiáról szólnak, hanem bennük van az újrakezdés és a remény üzenete is.

Azbej Tristan közölte: a Hungary Helps program közvetlen kedvezményezettjeinek száma meghaladta a félmilliót. Mint mondta, a programnak kettős kiindulási pontja van: az egyik a keresztény szolidaritás, az “érző szív kiindulási pontja”, a másik pedig a magyar érdeket is szolgáló józan ész.

Az első, a szív szempontjából nézve ez a szám azt jelenti, hogy a magyar emberek szolidaritását, adományait és együttérzését oly módon vitték el félmillió emberhez, hogy az legalább egy kicsit jobbá tette tragikus sorsukat. A magyar érdeket és a józan ész logikáját nézve pedig a program félmillió embert segített, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradást válasszák – emelte ki.

Az államtitkár beszámolt arról is: nehéz diplomáciai küldetésük volt, hogy más nemzetközi szervezeteket és kormányokat is meggyőzzenek, hogy csatlakozzanak a magyar programhoz. Nehéz volt ez a küldetés – hangoztatta –, mert a keresztényüldözés nemcsak a világ egyik legjelentősebb emberi jogi válsága, hanem egyben a legeltagadottabb is.

Hozzátette: végül találtak tizenkét olyan államot és kormányzatot, amelyik hajlandó volt kiállni az üldözött keresztények mellett, így legutóbb három héttel ezelőtt Brazília kormánya csatlakozott a magyar programhoz. Kitért arra is: büszkék arra, hogy öt év alatt kiépítették Európa és a nyugati világ leghatékonyabb nemzetközi segítségnyújtási programját.

Ennek a folyamatnak és szakmai munkának köszönhető az is – tette hozzá –, hogy most, amikor a fegyveres erőszak és a humanitárius katasztrófa Magyarország közvetlen szomszédságába került és az ukrajnai magyarokat is fenyegeti, a Hungary Helps program képes azonnali, átfogó és hatékony segítséget nyújtani.

Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója ismertette: a Mediaworks Hungary Zrt. kiadásában megjelent kötet szerzői a Mandiner és a Magyar Nemzet munkatársai, akik a fotósokkal együtt felkeresték az Irakban, Szíriában, Libanonban és Jordániában élő keresztény közösségeket.

Írásaik túllépnek a „rideg híradáson”, a könyvben a találkozások nyomán valódi emberi arcok, emberi sorsok szerepelnek

– mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök a kötethez írt előszavában úgy értékelte: a kormány által 2017-ben létrehozott Hungary Helps program mára sikertörténetté vált, Magyarország százkilencven projekten keresztül több mint félmillió embernek nyújtott közvetlenül segítséget a világ ötven országában.

A könyv ezt a munkát mutatja be. „Nem a számokra és az adatokra összpontosít, hanem a hazánk által megsegített közösségek, személyek történetein keresztül hozza közelebb az olvasóhoz a szükséget szenvedőket” – írta a kormányfő.