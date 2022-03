Segít a bajba jutott embereken a határ mindkét oldalán a nemzetpolitikai államtitkárság

Átcsoportosította forrásai egy részét a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, és a pénzeket a kárpátaljai magyarság humanitárius megsegítésére fordítják – erről beszélt Potápi Árpád János a Magyar Nemzetnek. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár örömtelinek nevezte, hogy a testvértelepülések is összefognak a bajban.

A Magyar Nemzet szerdai számában megjelent cikk szerint a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára közölte: a jelenlegi helyzet súlyos aggodalomra ad okot, a magyar kormány – európai uniós és NATO-szövetségeseivel együtt – elítéli Oroszország katonai fellépését, egyúttal minden segítséget megad az Ukrajnából menekülőknek és az ott maradtaknak is.

Potápi Árpád János kifejtette: a legfrissebb adatok szerint több mint másfélmillióan hagyták el Ukrajnát az orosz támadás kezdete óta, ebből több mint 191 ezer ember érkezett Magyarországra. Köztük jelentős arányban vannak magyarok is.

Magyarország minden idők legnagyobb humanitárius akcióját indította el az ukrajnai menekültek és a Kárpátalján maradtak megsegítésére, emellett elindult a Híd Kárpátaljáért segélyakció is, amelyben már több mint félmilliárd forint adomány gyűlt össze, és folyamatosak a felajánlások – mutatott rá az államtitkár.

Szavai szerint nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország, az egész nemzet összefogott. Fontosnak tartotta azonban kiemelni, hogy – amint a napokban többször is elhangzott – Magyarország sem katonát, sem fegyvert nem szállít Ukrajnába, és egyetlen olyan lépést sem tesz, ami az országot ebbe a háborúba belesodorná.

Mint mondta, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, beleértve a kárpátaljai magyarságot is.

Elmondta, megdöbbentő látni azt, hogy miközben a kormány mindent elkövet a bajbajutottak megsegítéséért, a baloldal még egy ilyen szintű válság idején is csak a saját politikai hasznát nézi, és kampánytémaként használja a kárpátaljai magyarságot. Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje a napokban számtalan olyan kijelentést tett, amely nemcsak vérlázító, de háborúba sodorná hazánkat, és életveszélyt is jelent az ott élő magyarok számára is – fogalmazott a politikus, aki ezúton is arra kérte őket, hogy fejezzék ezt be, legalább a háború idején tartózkodjanak a felelőtlen megnyilvánulásoktól, mert óriási bajt okoznak vele.

Potápi Árpád János közölte, hogy a háború kitörését követően azonnal egyeztetett a külhoni magyar közösségek vezetőivel, és döntöttek arról, hogy a határon túli területeken összegyűlt adományokat is a Híd Kárpátaljáért segélyprogramba küldik. A kárpátaljai magyarok továbbra is mindenben számíthatnak Magyarországra – hívta fel a figyelmet a politikus. Egyúttal kitért arra: megható látni, hogy a testvértelepülések is azonnal összefogtak. Úgy véli, az elmúlt években indított testvértelepülési programjuk most hozta meg az igazi gyümölcsét. Mint mondta, a napokban, amikor a magyar-ukrán határon járt, rengeteg településvezetővel találkozott, akik mind segítséget hoztak.

Bár súlyos a helyzet Ukrajnában, Kárpátalját mindeddig nem érte katonai támadás. Reménykednek benne, hogy ez így is marad, ugyanakkor mindenre fel kell készülni – közölte.

Azt látjuk, hogy a jelenlegi kritikus helyzet ellenére is nagyon sok kárpátaljai magyar a szülőföldjén maradt, és még ebben a rendkívüli válságban is másokon, a Kárpátalján túlról érkező ukrajnai menekülteken segít: szállással, élelemmel, önkénteskedéssel. Köszönettel tartozunk mindnyájuknak ezért a hihetetlen helytállásért – fejtette ki az államtitkár.