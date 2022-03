Fotocellás ajtó csípte fülön a fogkefetolvajt

Egy 25 éves férfi egy budapesti drogériából lopott, majd meneküléskor a bezárt fotocellás ajtó közé szorult.

Az ügyészség honlapján közzé tette, hogy a vádirat szerint a 25 éves vádlott 2021. június 14-én, délelőtt bement egy budapesti drogériába azért, hogy onnan lopjon. A férfi 2 db – összesen 70.000 forint értékű – elektromos fogkefét a táskájába rejtett, majd egy másik termék kifizetését követően távozni akart. A lopást a biztonsági kamerán keresztül észlelték az üzlet dolgozói, akik a fotocellás ajtót bezárták azért, hogy férfit a rendőrök kiérkezéséig visszatartsák. Miután az elkövető mindezt észlelte, a táskájából elővette az elektromos fogkeféket és azokat a drogéria padlójára dobta, majd a fotocellás ajtó két szárnyát szétfeszítve, az ajtószárny rései között próbált menekülni. A férfi felsőteste és a feje azonban az ajtó szárnyai közé szorult, amelyek kiugrottak a helyükről, és az egyik üveg berepedt.

Segélykiáltásait hallva néhány jóhiszemű járókelő kiszabadította, ő pedig elfutott. A ferencvárosi rendőrök azonosították, majd elfogták a 25 éves H. Tamást. A férfit lopás és rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A vádlott az ajtó megrongálásával csaknem 500.000 forint kárt is okozott.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség lopás és rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, a vádlottal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozva. A kerületi ügyészség indítványt tett a vádiratban arra is, hogy a bíróság egy másik ügyben kiszabott, 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el.

