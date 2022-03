Élelmiszerboltok időtálló trükkjei – észre sem vesszük és megtelt a kosár

Többfajta trükköt is bevetnek a szupermarketek azért, hogy minél több időt töltsünk vásárlással, és minél több pénzt hagyjunk a kasszákban. Az üzleteknek számos módszerük van arra, hogy vevőik azt is megvegyék, amire valójában nincs is szükségük.

A boltok számára egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora a bevásárlókocsik és-, kosarak mérete, vagy hogy egy termék hol helyezkedik el a polcon, ahogy az sem, mennyi időt áll valaki sorban a pénztárnál. Nem a véletlen műve, hogy az áruházak többsége leginkább egy végtelen labirintushoz hasonlít. „Alapvetően egyszerű pszichológiáról beszélünk, amely régóta tökéletesen működik, hatalmas pluszbevételt hozva a boltoknak. Régi trükknek számít például az alapvető élelmiszerek elrejtése az üzlet hátsó felében, hogy azokat kutatni kelljen, és a keresés közben egyre több termék kerüljön a vásárlók látóterébe. Ehhez nagyon hasonló célt szolgál az üzletek időnkénti vagy az egyes sorok rendszeres átrendezése, de a kellemes, lassú zene is azt a célt szolgálja, hogy az emberek lassítsanak, és minél több időt töltsenek a boltokban. Az illatok ráadásul óriási hatással vannak az impulzív vásárlásokra is“ – mondta Jagodics Rita kereskedelmi marketing szakértő a hirado.hu-nak. Kapcsolódó tartalom Áruházi csalogatók támadása: akkor is költünk, ha nem akarunk Ráadásul észre sem vesszük. Az üzletek polcain nem véletlen, hogy a drágább termékeket általában a sorok közepére helyezik, míg az olcsóbbak rendszerint szélen vannak. „Azokat a termékeket, amelyeket mindenképpen el szeretnének adni az üzletek, szemmagasságba helyezik el a polcokon, így elsőnek azokon akad meg a vásárlók szeme. A gyerekekre is gondoltak természetesen, az édességek és játékok polcainál miattuk kerülnek lejjebb a drágábbak“ – magyarázta a szakértő. Az sem véletlen, hogy a zöldségeket és a gyümölcsöket az üzletek legelején kínálják, mert a színük miatt jó hangulatot keltenek, ha pedig már került belőlük a kosárba, akkor a fogyasztó könnyebben vásárol az egészségtelenebb termékekből is. Végül pedig azokat az árucikkeket, amiket kiárusítanak, a sorok legszélére teszik, a legtöbben ugyanis erre haladnak egy vásárlás során. Növeli a vásárlási hajlandóságot a különböző termékszigetek kialakítása, ahol az emberek kedvükre válogathatnak számos termék közül, sőt, azokat alaposan szemügyre is vehetik. Jól bevált módszer a nagyobb rakodóterű bevásárlókocsik bevezetése is, hiszen azokban sokkal kevesebbnek tűnik a bepakolt termékek összképe. Mára a hiper- és szupermarketekben sokkal kevesebb kisméretű, kézi kosarat látunk. „A boltokban nincsenek órák és ablakok sem, ez sem véletlen, hiszen az időérzékünkre próbálnak ezzel hatni. A mesterséges fényben észre sem vesszük, hogy odakinn esetleg már beesteledett. A benti hőmérséklet szabályozása is a manipuláció részét képezi, hiszen ha túl meleg van, levetkőzünk, így javul a komfortérzetünk és boldogan folytatjuk a vásárlást. A beltér lehűtése miatt pedig esélyünk sincs elálmosodni, végig éberül közlekedünk tovább a sorok között“ – ismertette Jagodics Rita. A kép illusztráció (Forrás: Shutterstock) Színek és árak támadása – kimerítő agytorna a vásárlók számára A piros szín több érdekes tulajdonsággal is rendelkezik: erőt, dominanciát sugároz, megállít, azonnal vonzza a szemet. Nem véletlen, hogy az akciókat és a leárazásokat az üzletláncok piros árcédulákkal jelzik. Egy kutatás szerint az emberek a piros színnel kapcsolatban elsőre mindig valami érett, betakarítható, megszerezhető dologra asszociálnak. „A leértékeléseket és árengedményeket az emberek egyfajta jutalomként értelmezik, erre az impulzusra pedig vásárlással, fogyasztással reagálnak. Ezt pedig a boltok kegyetlenül kihasználják“ – közölte Jagodics Rita. A pszichológiai ármeghatározásnak szintén nagy befolyása van a bevásárlás kimenetelére. Az árakat azért kerekítik sok esetben 99 forintra például, mert akkor a fogyasztók automatikusan a kisebb összegre gondolnak, semmint az 1 forinttal nagyobbra, így olcsóbbnak tűnik minden. Kapcsolódó tartalom Mi kerül a kosárba? Mutatjuk, milyen élelmiszert vásárolnak online a magyarok 2019-ről 2021-re megduplázódott a legalább hetente online vásárlók aránya. Ezeket a termékeket vettük leginkább az interneten Az élelmiszerek és a háztartási cikkek forgalma bővült a leggyorsabban a hazai e-kereskedelemben egy kutatás szerint. A kasszánál történő sorban állás sem csak azért fontos tényező, mert a vásárlók annál idegesebbek, minél többet várakoznak, hanem azért is, mert a sorokban, a kasszák előtt még utoljára nagy mennyiségű áru közül lehet válogatni. „Ha a sorban állást jól tudja kalibrálni egy üzlet, akkor a vásárlói is elégedettebbek lesznek, nagy eséllyel pedig még ezt–azt bedobálnak a kosarukban a kasszánál. Hiszen egy „fárasztó vadászat“ után szükségünk van a jutalomra. Ez a fajta motiváció egyébként akár már vásárlás közben is kísérthet minket, ezáltal pedig több mint valószínű, hogy magasabb lesz a végösszeg a blokkon, mint amekkorára számítottunk“ – tudatta a szakértő. A címlapfotó illusztráció.