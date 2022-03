Agrárkamara: Kötelesek a benzinkutak kiszolgálni a mezőgazdasági gépeket

A töltőállomásoknak ki kell szolgálniuk a 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikat, traktorokat és mezőgazdasági erőgépeket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán.

Közleményükben jelezték, hogy széles körű felmérést végeztek tagjaik körében, ennek eredménye alapján minden harmadik termelő tart attól, hogy az üzemanyag-kiskereskedelem egyes szereplői által bevezetett korlátozások akadályozzák a tavaszi munkák elvégzését.

A kamara felidézte, hogy a kormány tavaly év végén benzinárstopot vezetett be, a 95-ös oktánszámú motorbenzin és a dízelgázolaj árát literenként 480 forintban maximálták. Az intézkedés első ütemben három hónapra szólt, majd május 15-ig meghosszabbították. Számítások szerint enélkül az üzemanyagok ára a hazai kutakon jelenleg elérné a 600 forintot literenként.

A közelmúltban több piaci szereplő is 100 literes tankolási limitet vezetett be, amely a lakossági fogyasztást nem befolyásolja, de a küszöbön álló tavaszi munkák elvégzését akadályozhatja azon termelők esetében, akik töltőállomásokon szerzik be az üzemanyagot – jelezte a NAK.

A fennakadások elkerülése érdekében jelent meg a kis benzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló kormányrendelet, amely kimondja, hogy az üzemanyagtöltő állomás köteles biztosítani a 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, traktor és mezőgazdasági erőgép töltését – emelték ki a közleményben.

A NAK kéri tagjait, hogy ha ettől eltérő magatartást tapasztalnak valamelyik töltőállomáson, jelezzék falugazdászuknak.