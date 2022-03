Ön szerint melyik magyar nőre lehetünk a legbüszkébbek?

Március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából olyan izgalmas életutakat bejárt nőket mutatunk be, akik az orvostudomány, az oktatás és a sport terén maradandót alkottak. Szavazzon, Önnek ki jelenti a legnagyobb inspirációt!

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő

Hugonnai Vilma neve talán sokak számára ismeretlenül cseng, pedig ő volt az első magyar orvosnő, aki nem is akármilyen körülmények között vált azzá. 1869-ben a 22 éves Vilma értesült arról, hogy a Zürichi Egyetemre nők is beiratkozhatnak, viszont ehhez férje beleegyezése is kellett. Ezt megkapta, így 1872-től az egyetem hallgatója lett és 1879-ben megvédte disszertációját. Egy évvel később hazatért, de az akkori törvények nem tették lehetővé diplomája elismerését, ezért közel húsz évan át kellett küzdenie, de 1897-ben Budapesten is orvosdoktorrá avatták. Ezután is sokat tett a nők jogaiért, orvosként is elsősorban női és szegény betegekkel foglalkozott.

Brunszvik Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója

Az erdélyi arisztokrata grófnő Brunszvik Teréz nevéhez fűződik az első magyar óvoda, az Angyalkert alapítása, melyet édesanyja budai házában nyitott meg 1828. június 1-jén. Ez volt egyben az első óvoda szerte a Habsburg Monarchiában. Emellett egy másik nagyon fontos szokásunkat is neki köszönhetjük, a feljegyzések szerint ugyanis 1824-ben Martonvásáron ő állította fel az első karácsonyfát Magyarországon.

Polgár Judit nemzetközi nagymester, nyolcszoros sakkolimpikon

Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női sakkozója, az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt. Hét alkalommal kapta meg a női Sakk-Oscar-díjat. Világszerte elfogadott álláspont, hogy ő minden idők legjobb női sakkozója, amit alátámaszt a tény, hogy karrierje során legyőzte Bobby Fischert, Magnus Carlsent, és Garry Kasparovot is. Sportszerűségére jellemző, hogy csak azért nem lett női világbajnok, mert annyira kiemelkedett a mezőnyből, hogy inkább nem is indult el a címért.

Kozák Danuta, olimpiai bajnok kajakos

Kozák Danuta Gerevich Aladár után a második legsikeresebb olimpiai sportolónk, hat ötkarikás címével a nők között pedig a legjobb. Sikereinek értékét tovább növeli, hogy három különböző olimpiáról tudott aranyérmet hozni és ő az egyetlen női sportoló, aki egy olimpián kajak egyesben, párosban és négyesben is győzni tudott.

Zrínyi Ilona, Európa legbátrabb asszonya

Zrínyi Ilona a magyar történelem talán egyik leghíresebb és legbátrabb női alakja. Kivételes asszonyként ismerték a kortársak, aki nemcsak egymaga intézte a hatalmas Rákóczi-birtok ügyeit, hanem ugyanúgy értett a víváshoz, mint a solymászathoz, vagy az ágyúkhoz. Utóbbi tudását a munkácsi vár bátor védőjeként is kamatoztatta. A fennmaradt írásos dokumentumok szerint a magas és karcsú Ilonának „gyenge, kicsiny, szép arca” volt, miközben a „nőiesség rovására férfias bátorság lakozott benne”.