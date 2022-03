Miniszteri biztos: Tavaly több mint 11,5 millió ügyfelük volt a kormányablakoknak

Tavaly a koronavírus-járvány ellenére is 11,5 millió ügyfél volt a kormányablakokban, közülük több mint 1,3 millióan Pest megyében intézték ügyeiket – mondta Domokos Péter, kormányablakokért felelős miniszteri biztos hétfőn a tököli kormányablak átadásán.

Az MTI-hez eljuttatott videófelvétel szerint a miniszteri biztos az ünnepélyes átadáson azt mondta, hétfőtől már 34 kormányablak van Pest megyében, a bennük megforduló ügyfelek száma is indokolja, hogy bővüljön a kormányablakok hálózata.

Domokos Péter úgy fogalmazott, a járvány miatt egyre nagyobb hangsúly kerül az online ügyintézésre a kormányablakokban, de ez nem jelenti azt, hogy a személyes ügyintézés háttérbe szorulna.

„Az emberek bíznak a kormányhivatalban, a kormányablakokban dolgozó kollégáinkban, és ezt a bizalmat szeretnénk tovább építeni. Célunk, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb és leghatékonyabb módon el tudja gyorsan és egyszerűen intézni az ügyeit” – húzta alá a miniszteri biztos.

Úgy folytatta, hogy az országos hálózat bővítésén túl a kormányablakok infrastruktúráját is folyamatosan fejlesztik:

Pest megyében a vasútállomásokon kialakított kormányablakok mellett már két mobil hivatali helyszín, vagyis két kormányablakbusz is üzembe állt.

A most átadott kormányablakban több mint 2500-féle ügyet intézhetnek az ügyfelek – hívta fel a figyelmet, megemlítve a családtámogatási, az egészségbiztosítási és a nyugdíj-megállapítási ügyeket. Jelezte azt is, hogy a több megyei kormányablakhoz hasonlóan ez is teljesen akadálymentesített és a munkaidőn túl is lehetőség van ügyeket intézni.

Domokos Péter elmondta azt is, a tervek szerint – ahogy a tököli intézménnyel is történt – minden okmányirodát kormányablakká alakítanak át a jövőben, így emelve a hatékonyságot. Még az idén négy okmányirodából lesz kormányablak: Battonyán, Eleken, Harkányban és Újszászon.

Kiemelte, hogy

idén eddig Mórahalmon, Nádudvaron, Szendrőn, Zalalövőn, Budapest II. kerületében és Vecsésen is átadtak egy-egy kormányablakot,

és ezeket még a héten egy villányi átadás követi majd.

A miniszteri biztos arra kért mindenkit, hogy ne hagyja az utolsó pillanatra a veszélyhelyzetben lejárt okmánya megújítását. Hozzátette, hogy több mint hárommillió ilyen okmány van.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az országgyűlési választásokat megelőző napon és aznap, vagyis április 2-án és április 3-én is lehet majd személyi igazolványokat megújítani az okmányirodákban.