Ellenzéki verekedés, majd életveszélyes fenyegetés

Márki-Zay Péter Amerikában ismerte meg Fricsovszky-Tóth Pétert, és ragaszkodik hozzá, hogy ő induljon a vecsési választókerületben – nyilatkozta az Indexnek Hegymegi István DK-s önkormányzati képviselő, aki nemrég egy lakossági fórumon megütötte a közös jelöltet. Azt mondta, gyanús cégügyei és botrányos múltja miatt nem tudják elfogadni az összellenzéki jelöltet, aki helyben ráadásul azzal kérkedik, hogy nem is ül majd be a Jobbik frakciójába, amint azt az előválasztáson ígérte. Hegymegi István arról is beszélt az Indexnek, hogy azóta kapott olyan életveszélyes fenyegetést, ami szerinte összefüggésben van ezzel az üggyel.

Hegymegi István gyáli DK-s önkormányzati képviselő, nemrég azzal került a hírekbe, hogy megütötte az egyéni választókerületben induló közös jelöltet egy kampányrendezvényen, melyen Dobrev Klára is felszólalt elmondta: a baloldal miniszterelnök-jelöltje Amerikában ismerte meg Fricsovszky-Tóth Pétert, aki egyébként hangoztatja, hogy hiába indult az előválasztáson jobbikos jelöltként, nem fog beülni Jakab Péterék frakciójába. Hegymegi elmondása szerint nem a jelölt pártjával van gondjuk, hanem a személyével. Arról is beszámolt, hogy ezt Gyurcsány Ferenccel is tudatták. Állítása szerint a Demokratikus Koalícióból többen is kiléptek, amikor érzékelték, hogy a Gyurcsány-párt nem tesz semmit a jelölt elmozdításáért. Kijelentette: a jelöltnek egyetlen iskolai végzettségét, még egy érettségit sem sikerült dokumentumokkal igazolnia, pedig többször is kérték. Cégügyei viszont nagyon zavarosak – fejtegette a DK gyáli politikusa. Kapcsolódó tartalom Ellenzéki politikusok verekedtek össze Dobrev Klára fórumán Az Index.hu hírportál szerint Fricsovszky-Tóth Péter vasárnap összeverekedett Hegymegi Istvánnal. Azt is elmondta, hogy Fricsovszky-Tóth átvilágítását egy helyi jobbikos politikus intézte az előválasztáson való indulása előtt, aki szűk körben elmondta, hogy a jelölt személye aggályos, nem javasolja egyéniben indítani. Hegymegi utalt rá, hogy ennek a jobbikosnak jelenleg biztos befutó helye van a baloldal listáján, ami alapján valószínűleg Sas Zoltánról lehet szó, akiről korábban a Magyar Nemzet megírta, hogy 2018 után egyszer már kilépett a Jobbikból.