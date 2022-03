Demonstráció az MTVA székháznál

Az állítólagos orosz propaganda ellen tiltakoztak a baloldali pártok az MTVA székháza előtt. Ahogy tegnap is elmondtuk, ilyenről szó sincs, a háború kezdete óta minden lényeges eseményről beszámoltunk, az orosz támadásról és az ukrán, illetve nemzetközi reakciókról is. Ráadásul álhírek nélkül - nem úgy, mint sok internetes portál. A közmédia vezetői szerint a baloldali akció egy újabb politikai nyomásgyakorlás. – hangzott el az M1-en.

Demonstráció az MTVA székházánál

Hadházy Ákos kezdte a felszólalást a baloldal szervezte megmozduláson, amelyen a közmédia ellen hangolják az embereket.

Az MTVA vezetősége tegnap közleményben tiltakozott a baloldal politikai nyomásgyakorlása ellen. De Márki-Zay Péter követői közül sem ért mindenki egyet a baloldal akciójával.

Megint túlzásba esünk, ami eltaszítja a választókat – írta Márki-Zay Péter közösségi oldalán egyik követője ahhoz a bejegyzéshez, amelyben Márki- Zay Péter a közmédia ellen hangolta az embereket. A véleményező azt írta, idézem: „Én az M1-en a No commentben az oroszok által szétbombázott házakat, kiégett autókat, síró ukrán embereket láttam. Nem oroszbarát propagandát.”

Ezzel vélhetően Márki- Zay Péternek azt az állítását akarta cáfolni, miszerint a magyar közmédia háborús propagandát folytatna Oroszország mellett. Egy másik kommentben pedig arra szólították fel a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, hogy hagyja abba a megmozdulások szervezését, mert azok csak növelik a belpolitikai feszültséget, miközben a szomszédos országban háború dúl.

Márki- Zay Péterék a háború kitörése után szinte azonnal tüntetéssorozatba kezdtek. Kedden az orosz tulajdonú Nemzetközi Beruházási Bank Clark Ádám téri épülete elé vonultak, ahol a pénzintézet működésének betiltása mellett azt is követelték, hogy állítsák le a közmédiát.

Egyre több baloldali politikai támadás éri a közmédiát – erre hívták fel a figyelmet a közmédia vezetői. Az MTVA közleményében leszögezi: a közmédia most is visszautasítja a politikai nyomásgyakorlást, mint ahogy akkor is visszautasította, amikor fizikai erővel törtek be baloldali politikusok a székházba.

Hadházy Ákos – a mostani esemény házigazdája – egyike azoknak a politikusoknak, akik 2018-ban betörtek az MTVA Kunigunda útjai székházába. Az ellenzéki politikusok sértegették, fenyegették és provokálták a közmédia dolgozóit.

Miközben az MTVA épülete előtt a demonstrálók majdnem felgyújtottak egy rendőrt, a baloldali képviselők a megfélemlítés eszközével próbálták rábírni a közmédia dolgozóit arra, hogy engedjék be őket a stúdióba, ahol élő adás zajlott. A jobbikos Stummer János a 2006-os tévészékház ostromával riogatott.

Bocsánatot egyszer sem kértek, sőt. A történtek után is azt hangoztatták: politikai nyomást kell gyakorolni a közmédiára.

Az MTVA közleményében leszögezi: a közmédia nem enged a fenyegetésnek és visszautasítja a politikai nyomásgyakorlás minden eszközét.