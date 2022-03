IM/Miniszterelnökség: Magyarország elkötelezett, hogy minél több fiatal részesüljön az ifjúsági év lehetőségeiből

Az Ifjúság Európai Éve a 2022-es esztendő az Európai Unióban, és Magyarország elkötelezett amellett, hogy minél több fiatal kézzelfogható módon részesüljön az ifjúsági év adta lehetőségekből – olvasható az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának és a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkárságának közös, szombati közleményében.

Azt írták, hogy a tematikus év kiváló lehetőség a magyar fiataloknak kapcsolatok, együttműködések építésére európai kortársaikkal.

„Az Ifjúság Európai Éve lehetőséget biztosít hazánknak arra, hogy az európai közvéleménnyel még jobban megismertessük a fiatalok életét segítő magyarországi jó gyakorlatokat, például a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, a kibővült diákhitel-konstrukciókat, a KRESZ és nyelvvizsga-díj visszatérítés lehetőségét, a komplex családtámogatási és tehetséggondozási rendszerünket” – emelték ki.

Jelezték, az Ifjúság Európai Évéhez kapcsolódó rendezvényeken a magyar fiatalok jobban megismerhetik az Európai Uniót alkotó nemzetállamokat és az EU működését az ifjúságpolitika szemszögéből.

„Célunk az is, hogy az év során bemutassuk a járványidőszakban még fontosabbá vált önkéntesség szerepét a fiatalok közösségeinek építésében, valamint a társadalmi felelősség-érzetük erősítésében, ami hozzájárul a tudatos állampolgári gondolkodáshoz is. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a magyar fiatalok hangja is megjelenjen az Európa jövőjéről szóló konferencia vitájában” – hangsúlyozták.

A közleményt megfogalmazók meggyőződése, hogy ezt a munkát a fiatalokat képviselő társadalmi szervezetek tudják a leghatékonyabban elvégezni, ezért az Ifjúság Európai Évének lebonyolításában a Nemzeti Ifjúsági Tanács a kiemelt partnerük.

A programsorozat keretében a fiatalok egyebek mellett európai rendezvényeken való részvételre pályázhatnak, szakértői képzést indítanak a fiatalok közösségeit segíteni kívánók részére, felmérik a vállalkozásoktatás helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint az ifjúság helyzetét bemutató könyveket és kutatásokat készítenek.

„Célunk emellett, hogy az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységeket igazoló YouthPass tanúsítvány rendszer hazai alkalmazását is hatékonyabbá tegyük annak érdekében, hogy a magyar fiatalok is bekapcsolódjanak az uniós programok kínálta vérkeringésbe” – fogalmaztak.

Mint írták, a nyitórendezvényük célja az volt, hogy a legjelentősebb fiatalokat képviselő szervezetekkel együtt összegezzék az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos célkitűzéseiket.

Jelezték: Magyarország elkötelezett a fiatalok mind hazai, mind európai szinten történő érdekérvényesítése iránt. Erre az Európa jövője konferenciasorozat keretében is buzdították a fiatalságot, sok kezdeményezéssel igyekeztek hangot adni a magyar fiatalok véleményének az Európa jövőről szóló közös gondolkodásban – tették hozzá.

Az eseményen Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára és Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőbeszédet, valamint videóüzenetben üdvözölte a résztvevőket Mariya Gabriel, fiatalokért felelős európai biztos.

A közlemény szerint Bólya Boglárka hangsúlyozta, hogy az IM továbbra is hisz abban, hogy a koronavírus alatt is lehetséges folytatni a jövőépítő munkát, és érdemes támogatni az Európai Unió iránt érdeklődő fiatalokat. Kiemelte, hogy az elmúlt pár év alatt több fiatallal személyes kapcsolatot is sikerült kialakítania és a résztvevők közül sokan már az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozatban való aktív részvételük során is kifejezték: mit jelent számukra Európa, mit jelent magyarként európainak lenni, és világosan megüzenték, hogy milyen Európában szeretnének élni.

„Az Igazságügyi Minisztérium számára prioritás az Európai Unió és a fiatalok uniós szerepének témája, és az elmúlt időszakban több saját kezdeményezéssel is igyekeztek hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fiatalság méltó része lehessen az Európa jövőjéről szóló közös gondolkodásnak” – hangsúlyozta a közlemény szerint az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára.

Mint írták, Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a fiatalabb nemzedékek a mostani kihívásokkal teli korszakban is tanúbizonyságot tettek a tettrekészségükről. „Magyar részről mindent megteszünk, hogy minél több fiatal kézzelfogható módon részesüljön az ifjúsági év adta lehetőségekből. Bátorítok minden fiatalt, hogy csatlakozzon ehhez az évhez, használja ki a benne rejlő lehetőségeket, melyekkel Európa jövőjének alakítását és építését segíthetjük nemzeti értékeink mentén” – idézték a közleményben Rácz Zsófiát.

Az eseményen előadást tartott Navracsics Tibor, az EUSTRAT intézetvezetője, Ökrös Oszkár, európai uniós ügyekért felelős államtitkár, Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének képviseletvezetője és Lövei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának irodavezetője.

A rendezvény résztvevői, a Magyarországon működő ifjúsági szervezetek vezetői előadást hallgattak meg „Karrierlehetőségek az Európai Unióban” címmel, amelyet Cser Zsuzsa, az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság munkatársa tartott.

Az Ifjúság Európai Évét összehangoló Nemzeti Ifjúsági Tanács részéről Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke valamint Faragó Dóra, az Ifjúság Európai Évének koordinátora mutatta be az Ifjúság Európai Évére vonatkozó terveiket – áll a közleményben.

