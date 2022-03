Orbán Viktor: A menekültek problémáját nekünk kell megoldani

Ha beszédről van szó, abban Brüsszelre mindig lehet számítani, a cselekvés ellenben mindig a nemzetállamokra marad – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.

Hallgassa meg!

A jelenlegi helyzetben sem tudunk arra várni, hogy Brüsszel támogat-e minket anyagi eszközökkel – hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte: ezért nem is várunk senkire, ez a mi ügyünk, nekünk kell megoldani, és meg is oldjuk, hasonlóan Lengyelországhoz és Szlovákiához. Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában megjegyezte: a déli határvédelemre sem kaptunk semmilyen támogatást.

Hangsúlyozta: a háború előtt is azt mondtuk, hogy Magyarország a békében érdekelt, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az a vita, ami egyfelől Ukrajna semlegességéről és az oroszok által követelt biztonsági garanciáikról szól, az tárgyalásos módon, minél előbb rendeződjön. Mert ha ez nem történik meg, a konfliktus kialakul, ahogy ki is alakult, és ez már nem csak egy konfliktus, hanem egy igazi háború, annak az ukránok után a kárvallottai mi, a szomszédos országok leszünk, mert menekültek érkeznek, meglehet, hogy az eddiginél is nagyobb számban, ami megterheli a nálunk is, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában is a költségvetéseket.

Orbán Viktor kiemelte: a szankciók árát mindig a szomszéd fizeti meg, Magyarország pedig korábban is határozottan a béke pártján állt, nem véletlenül. Úgy vélte, a minszki megállapodást végre kellett volna hajtani, azonban hozzátette, hogy nem Magyarország dolga a világ dolgait elrendezni, az a „nagyok” ügye, mi annyit tudunk tenni, hogy segítünk nekik. Közölte: mindent megtettünk, amit lehetett, most azonban a teher a V4-ekre hárul, ezért közös politikát kell kialakítani, mert az hatékonyabb, mint Brüsszelre várni.