Meghirdették a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelést ösztönző újabb METÁR-tendert

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ismét meghirdette a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelést ösztönző METÁR-tendert – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

A pályázat eredményeként évente 864 gigawattórával (GWh) bővülhet a magyar környezetbarát erőművek által megtermelt villamosenergia-mennyiség, amelynek hálózatba integrálását akkumulátoros tárolók létesítése is segíti – emelte ki a tenderrel kapcsolatban Horváth Péter János, a hivatal elnöke a közleményben.

A MEKH két kategóriában írta ki a megújuló energiatermelés ösztönzését célzó pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésének megfelelően. Az 5-20 megawatt (MW) közötti teljesítménykategóriában évi 144 GWh, a nagyobb, 20-50 MW közötti teljesítménykategóriában évi 720 GWh villamos energia támogatható.

Az elmúlt három évben a négy sikeresen lezárult METÁR pályázaton több mint évi 1700 GWh megújuló forrásból történő villamos energia előállítására ítélt meg támogatást a hivatal. Ez évente több mint 825 ezer háztartás teljes villamosenergia-igényét tudja fedezni – ismertette a hivatal elnöke, hozzátéve, hogy a legújabb pályázati kiírás révén pedig még tovább bővülhetnek a környezetbarát kapacitások.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az elnök a közleményben emlékeztetett, a magyar energiastratégia alapja, hogy a hazai villamosenergia-termelés 2030-ra az atomenergiára és megújuló energiatermelésre – elsősorban naperőművekre – alapozva 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen. A megújulók területén Magyarországon gyors ütemű fejlődés látható, hiszen az összes napelem-kapacitás 2021. végén megközelítette a 3000 MW-ot, és szinte az egész országban folyamatosan épülnek új naperőművek.

Horváth Péter János szerint a megújulók lendületes térnyerése a szabályozói oldalt is kihívások elé állítja, hiszen a naperőművek termelését biztonságosan kell integrálni a meglévő hálózatba. Éppen ezért a mostani kiírásban már a pályázatban való részvétel feltétele, hogy a pályázó az erőművel egyidejűleg új akkumulátoros tárolói kapacitást is létesítsen, amelynek teljesítménye legalább az erőműegység névleges teljesítményének 10 százaléka. Emellett a pályázóknak azt is vállalniuk kell, hogy a rendszerirányító (MAVIR Zrt.) részére automatikusan szabályozható tartalékot biztosítanak – tette hozzá a MEKH elnöke.

A tenderre – amelynek során zöld prémium típusú támogatás szerezhető – 2022. március 25-től 2022. március 28-ig nyújthatók be ajánlatok elektronikus módon, a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint.

További információ IDE kattintva érhető el, a felmerülő kérdéseket az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 1 459 7740) vagy a metar@mekh.hu címen fogadja a hivatal – tájékoztatott a MEKH.