Amikor még Putyin és Gyurcsány csárdást táncoltak

Saját bevallása szerint az orosz elnök a lépéseket az akkori magyar miniszterelnöktől, Gyurcsány Ferenctől leste el 2007-ben, amikor a Debreceni Hajdú Együttes műsorába ő maga is becsatlakozott az oroszországi Szaranszkban. Az áprilisi választásokon visszatérést tervező Gyurcsány Ferencet még akkor is meghívta magához Vlagyimir Putyin, amikor már miniszterelnökként is és MSZP-elnökként is megbukott – olvasható a Magyar Nemzetben.

2006. március 1.: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök otthonában beszélget Vlagyimir Putyin orosz államfővel, amikor a kormányfő ebéden látta vendégül az orosz elnököt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) A napilap szerint az utóbbi napokban, az orosz–ukrán háború kitörése nyomán visszatérő belpolitikai téma lett, hogy melyik európai vezető mennyit és mikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború kitörése előtt. Nem meglepő módon a baloldal legerősebb pártjaként tetszelgő Demokratikus Koalíció (DK) most Orbán Viktor miniszterelnök orosz kapcsolatairól próbálja bebizonyítani, hogy mennyire szorosak és barátiak. Tegnap este is erről posztoltak egy videót, amely szerint a két politikus közötti „barátkozás” 2009-ben kezdődött. Gyurcsányt bukása után is vendégül látták A DK videója arról nem szól, hogy az általuk felelevenített találkozó után pár nappal Putyin elnök Gyurcsány Ferencet és Dobrev Klárát is vendégül látta, annak ellenére, hogy addigra Gyurcsány miniszterelnökként megbukott, és az MSZP éléről is elüldözték. Pár napja Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felelevenítette a történetet. „Gyurcsány Ferencnek 2009 novemberében még egy családi-baráti vacsi azért bőven belefért. És már nem miniszterelnökként, csak úgy, szokatlanul barátilag, feleségekkel, magánba’” – írta a Fidesz frakcióvezetője a találkozóról, ahol egy ukrán étteremben vacsorázott Putyinnal és feleségével Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára. Később Kocsis Máté egy bővebb gyűjtést is közzétett a Putyin–Gyurcsány-találkozókról, melyekből összesítése szerint 2006 és 2007 között három is volt, és értékelése szerint „ezek után kezdődött el a Mol kijátszása az oroszoknak”. Az erre utaló sajtóértesüléseket 2007 júliusában Putyin még cáfolta, a közmédia akkori tudósítása szerint egészen pontosan azt utasította vissza, hogy a Mollal szembeni osztrák felvásárlási kísérlet mögött orosz érdekek állnának. Kapcsolódó tartalom Kocsis Máté: A baloldal megint szólt azokhoz, akiket teljesen hülyének néz A baloldal megint szólt azokhoz, akiket teljesen hülyének néz. Ezúttal a Tordai Bence nevű lázító állapította meg a tegnapi csődületen, hogy a kormány „mentességet adott az orosz titkosszolgálatoknak” és „Magyarország a KGB lerakata lett” – kezdte Facebook-bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője. Az orosz elnök ekkor a Moszkvától délkeletre fekvő Szaranszkba hívta meg Gyurcsány Ferencet. A Nemzeti Audiovizuális Archívumban fellelhető híradás megemlíti, hogy a Gyurcsány által meglátogatott szaranszki finnugor csúcstalálkozón Putyin elnök még egy csárdást is eltáncolt a Debreceni Hajdú Együttes egyik tagjával. „A lépéseket az orosz elnök saját elmondása szerint Gyurcsány Ferenctől igyekezett ellesni” – hallható a tudósításban. Gyurcsány Ferenc egyébként az Index korabeli híradása szerint a dél-oroszországi városban arról beszélt, hogy „újra kell gondolni a finnugor kapcsolatrendszer kezelését”. A 2007. július 20-i adást ide kattintva lehet megnézni. Gyurcsány Ferenc és Putyin elnök a szaranszki repülőtéren is folytatott kétoldalú megbeszélést. A magyar sajtót a kormányfő úgy tájékoztatta, hogy ez a találkozó lehetőséget adott a kétoldalú viszony villámleltárának elkészítésére, így természetesen a magyar–orosz gazdasági együttműködés és kereskedelem mérlegének megvonására, jövőjének felvázolására – olvasható az Index akkori cikkében. Aztán az orosz Szurgutnyeftyegaz Gyurcsány Ferenc lemondása előtt nem sokkal megvásárolta a Mol részvényeinek több mint húsz százalékát az OMV-től. Pont úgy, ahogyan arra már korábban figyelmeztetett az ellenzékben lévő Fidesz. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója akkor több szempontból is furcsa módszernek nevezte, ahogy az orosz cég 2009. március 29-én, vasárnap megvásárolta az osztrák OMV-től a Mol Nyrt. 21,2 százalékos részesedését. Az akkori külügyi bizottság Fidesz által összehívott rendkívüli ülésén az olajcég vezetője elmondta, hogy az orosz vállalat előzetes bejelentés nélkül szerzett jelentős tulajdonrészt a Molban úgy, hogy pár nappal korábban az OMV vezérigazgatója még azt mondta, abban az évben biztosan nem értékesítik a részvénycsomagot. Az európai államok védekeznek az ilyen gazdasági behatolás ellen – mondta akkor Németh Zsolt, a bizottság fideszes elnöke. Az Origo korabeli cikke szerint úgy fogalmazott: „A magyar kormány vagy béna kacsa vagy Oroszország ügynöke.” Németh Zsolt akkor azt is megjegyezte, nagy valószínűséggel kizárható, hogy Gyurcsány Ferenc nem tudott arról, hogy mire készül Oroszország. Az eladott részvényeket végül 2011-ben Orbán Viktorék vásárolták vissza az oroszoktól, tavaly óta pedig a hazai egyetemek gazdálkodhatnak a részvénycsomag hozamából.