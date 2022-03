48 perc – Veszélyben van-e Magyarország az ukrajnai háború miatt?

Veszélyben vagyunk az ukrajnai háború miatt? – a kérdés katonai és gazdasági vetületét járta körbe a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban két tapasztalt külpolitikai szakember, Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője és Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Veszélyben van-e Magyarország az ukrajnai háború miatt? – tette fel a kérdést Lánczi Tamás az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában.

Demkó Attila szerint közvetlen háborús veszély bennünket nem fenyeget. A szakértő szerint ennek ellenére minden eshetőségre fel kell készülnünk.

Kijelentette: Ukrajnában a háború következményeként felbomlott a rend. A hírek arról szólnak, hogy a börtönökből kijöttek a bűnözők, az emberek között pedig fegyvereket osztanak. Több, mint száz kilométeres a közös határunk, amit a szakértő szerint a magyar haderőnek biztosítania kell. A délszláv háború idejében is ugyanezt tette a honvédség. Ez ráadásul a térség lakosságát is megnyugtatja.

Az is a biztonságunkat szolgálja, hogy Magyarország semmilyen fegyverszállítmányt nem engedélyez a területén keresztül Ukrajnába.

A szakértő hangsúlyozta, hogy

ha ezt megengednénk, akkor azzal automatikusan az oroszok célpontjává válnánk, ezt pedig el kell kerülni.

A szakértő állítását alá is támasztotta. Csehországból is akartak az ukránoknak fegyvereket küldeni, de még mielőtt ez megvalósult volna, az orosz katonai titkosszolgálat felrobbantotta azt a raktárat, ahol a szállítmányt őrizték.

Kiszelly Zoltán kifejtette, hogy már korábban is láttuk, a magyar ellenzék minden esetben a külföld érdekét képviseli a magyarral ellentétben. Vannak olyan körök Nyugaton, amelyek abban érdekeltek, hogy ez a konfliktus eszkalálódjon. Kijelentette: „orosz propaganda is van meg amerikai propaganda is van. Nekünk középen kell állni, és a magyar érdeket kell nézni.”

Az Európa – és ezzel hazánk – energiabiztonságát firtató kérdésre válaszolva Demkó Attila elmondta:

az orosz gázt nem lehet kiváltani. Azért nincsenek ilyen típusú európai uniós szankciók sem, hiszen ezzel saját magunkat „lőnénk lábon”.

Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók kapcsán Kiszelly Zoltán elmondta: 2014-ben is kivetették, de nem sok eredménnyel. Mint fogalmazott: „az a cél, hogy az agresszió árát olyan magasra strófolják, hogy a támadó felet visszarettense, s a hátországban olyan elégedetlenséget szüljön, ami politikai változást eredményez.”

Demkó Attila szerint rövid távon nehéz a szankciókkal eredményt elérni. A 2014-es szankciók egy része „visszaütött”. Néhány évig lassította ugyan a gazdaság fejlődésének ütemét, de aztán Oroszország kiépítette a saját kapacitásait és önálló lábra állt. A mostani szankciók azonban nagyobbat ütnek.

A legnagyobb vesztes Ukrajna, utána Oroszország, majd az Európai Unió. Az elmúlt nyolc nap egyetlen pozitív híre, hogy a németek komoly haderőfejlesztésbe kezdtek – mondta a szakértő.

A teljes adást itt tekintheti meg: