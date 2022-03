Szakértők vizsgálódnak a Városháza-eladási botrányban

Igazságügyi szakértők vizsgálják a titokzatos Anonymous által a nyomozó hatóságnak átadott hangfelvételek tartalmát – tudta meg a Magyar Nemzet.

A napilap értesüléseit megerősítette Budai Gyula országgyűlési képviselő is, aki az egyik feljelentő a Városháza eladásával kapcsolatos ügyben.

Mint azt a hirado.hu is megírta, a fővárosi városházát Berki Zsolt, Gansperger Gyula baloldali üzletember és Bajnai Gordon volt kormányfő közreműködésével orosz befektetőknek próbálták eladni.

Karácsony Gergely főpolgármester (MTI/Balogh Zoltán)

Lapértesülések szerint később az is kiderült, hogy Berkin keresztül olasz üzleti köröknek is felajánlották az ingatlant. A már kihallgatott, úgynevezett 1-es számú tanú egyértelművé tette, hogy rajta keresztül amerikaiaknak is kínálták a Városházát, de egy üzleti megbeszélésen izraeliek is részt vettek.

A jelek azt mutatják: a Karácsony Gergely vezette főváros Berki Zsolton keresztül minden követ megmozgatott, hogy vevőt találjon Budapest egyik legértékesebb ingatlanára. Az üzlet után mintegy négymilliárd forintnyi kenőpénz visszaosztásáról is szó esett.

A városháza-ügyként elhíresült botrányt az Anonymus maszkos alak robbantotta ki, aki tavaly több részletben hozta nyilvánosságra a témával foglalkozó hangfelvételeket. Az anyagot ezt követően Anonymus átadta a rendőrségnek, amely hét üzleti egyeztetésről, mintegy tízórányi vágatlan hanganyagot kapott. Az ismeretlen férfi közölte: a fővárosi ingatlanügyletekkel összefüggő büntetőeljárásokat szeretné segíteni.

Anonymus folyamatosan magyarázkodásra kényszerítette a fővárosi vezetést.

Karácsony Gergelyék rendre ellentmondásba keveredtek, a nyilvánosságra kerülő hangfelvételekből ugyanis egyértelműen kiderült, hogy a főváros vezetői el szerették volna adni a több tízmilliárd forintot érő ingatlant, az adásvétel előkészítéséről előrehaladott üzleti egyeztetések zajlottak. Továbbá az is kiderült a hangfelvételekből, hogy a fővárosi tulajdonban lévő ingatlanokat „jutalékos rendszerben” értékesítették.

A nyilvánosságra került hangfelvételek tanúsága szerint jutalék alatt itt azt a – sokszor a vételár tíz százalékát is elérő – csúszópénzt kell érteni, amelyet az értékesítésben résztvevők között osztottak szét.

A hangfelvételek, illetve információk miatt számos feljelentés született, a Nemzeti Nyomozó Iroda csalás, befolyással üzérkedés, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás során eddig több mint tíz helyszínen, köztük a Városházán és a fővárosi vagyonkezelő épületében is házkutatást tartottak.

A rendőrségi nyomozással párhuzamosan a Városházán a Fidesz kezdeményezésére vizsgálóbizottság alakult. Fontos körülmény az is, hogy időközben Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes egy televíziós interjúban elismerte, hogy Karácsony Gergely kérésére terjesztette elő azt az anyagot, amely a Városháza hasznosításáról, esetleges eladásáról szólt. Vagyis, a fővárosi vezetés tagadása értelmezhetetlenné vált.