Szakértők szerint veszélyes Márki-Zay fegyverszállításra vonatkozó javaslata

A háborúból nem csinálunk politikát! – szónokolta kedd este a budapesti Clark Ádám téren Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök-jelöltje egy hét leforgása alatt mégis már a második, Oroszország és a magyar kormány elleni tüntetésen vett részt. Akárcsak a vasárnap esti videójában, itt is ugyanazt állította: a háború kirobbanásáért Orbán Viktor a felelős.

A demonstrációról egyenest az ATV stúdiójába hajtatott, ahol a műsorvezető kérdésére először letagadta, hogy a magyar miniszterelnök felelősségét firtatta volna az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása miatt, majd a következő tagmondatában újra előhúzta a bevált narratíváját: „Orbán Viktornak millió lehetősége lett volna, hogy ezt a háborút megelőzze.”

A beszélgetés egy későbbi fázisában az is elhangzott, mit gondol Márki-Zay Péter arról, hogy Magyarország nem engedi át Ukrajnába azokat a NATO-szállítmányokat, amelyek halált okozó fegyverekből állnak. „Az is egy árulás, hogy amikor Szerbiába kellett orosz fegyvereket átengedni, akkor Orbán átengedte. Akkor nem aggódott emiatt. Most pedig azzal a hazugsággal jön, hogy az Európai Unió fegyvereit majd a magyarok ellen használják.”

Márki-Zay Péter egyenesen árulásnak nevezte, hogy Magyarország nem küld fegyvereket a szomszédos országba.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban is azt hangoztatta: bármit megtenne, amit a nemzetközi katonai szövetség elvár. Itthon a Partizánnak, Németországban pedig a Tagesspiegel című lapnak adott nyilatkozatában képviselte azt, hogy NATO-döntés esetén fegyvereket küldene Ukrajnába.

Orbán Viktor ezzel szemben egy keddi, internetes videóban megismételte: Magyarország nem sodródhat bele egy fegyveres konfliktusba.

„Ebből a háborúból ki kell maradnunk! Segítenünk kell azonban azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik otthonukat hátrahagyva a háború elől hozzánk menekülnek. Az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az ország és segített a bajbajutottakon.”

A miniszterelnök miután megköszönte a lakosság összefogását, közölte: meg kell őrizni Magyarország békéjét és biztonságát.