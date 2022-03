48 perc – Háború a szomszédban

Az orosz-ukrán háborúról volt szó a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban.

Az M1 és a hirado.hu közös csütörtök esti hírháttér műsorában ezúttal két tapasztalt külpolitikai szakember, Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője és Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója volt Lánczi Tamás vendége.

Lánczi Tamás a műsor elején felidézte, hogy nyolc napja dúl háború a szomszédban.

Demkó Attila elmondta, hogy nagyon nagy intenzitású, nagy kiterjedésű háború zajlik, 1945 óta Európában a legnagyobb. A délszláv háború áldozatainak száma is hatalmas, de már most elmondható, hogy a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus valószínűleg ennél is többel jár.

Kiszelly Zoltán szerint Putyin is ugyanazt a hibát követi el, mint egykor Napóleon és Hitler. „Berúgta az ajtót” és várja, hogy az ukrán főseregek meggyengülésével összeomoljanak az ukránok. Azonban az ellenállás úgy tűnik, ennél jelentősen nagyobb kihívást jelent az oroszoknak.

Demkó felhívta arra a figyelmet, hogy egy nagy Oroszország rohant le egy technológialiag és létszámban is elmaradott Ukrajnát. Az orosz főhaderőket még nem vetették be, így az ukrán határnál felsorakozott orosz csapatoknak is csupán egy része vesz részt a háborúban. Az ukrán haderő 200 ezer fővel védekezik, az orosz haderő teljes ereje pedig 900 ezer főből áll.

A legfontosabb fronton nem sikerült győzelmet aratni: az orosz agresszió összeforrasztotta az ukrán népet és egységes fellépésre sarkallja őket. Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága korábban sosem látott magasságot ért el a csütörtöki orosz támadás óta.

Az oroszok egyre erősebb és egyre komolyabb támadásokat indítanak, beindult az orosz gépezet.

A legnagyobb ukrán csapat jelenleg a donyecki régióban van, de Kijev alá nem vonják őket vissza, mivel egyrészt a hadoszlop sebezhetőbbé válik, másrészt az orosz sereg körbe tudja keríteni őket.

Kiszelly Zoltán emlékeztetett, hogy Putyin demilitarizálást és nácitlanítást emlegetett, de valójában egyfajta rendszerváltást akar Ukrajnában. A Majdan láthatóan nem tetszett az orosz elnöknek, amikor leváltották az oroszbarát Viktor Janukovicsot.

Kijev bevételével lehet esélyük arra, hogy lefejezzék az ukrán haderőt. Demkó Attila ezzel nem értett egyet, szerinte az látszik, hogy az ukrán hadsereg már akkor sem tenné le a fegyvert, ha a vezetést likvidálnák.

Oroszország katonailag nyerhet, de politikailag már kevésbé. Katonailag akkorák a különbségek a felek között, hogy a nyugati fegyverszállítmányok már nem bírnak komolyabb jelentőséggel.