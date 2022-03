Világgazdaság: Sűrűbb lett a hazai légtér a háború miatt

Megnőtt a légiforgalom a magyar légtérben az orosz-ukrán háború kirobbanása óta – írta a Világgazdaság szerdán a HungaroControl Zrt. tájékoztatása alapján.

Az állami tulajdonú légiforgalmi szolgáltató azt közölte, hogy az ukrán légtérzár február 24-i elrendelése után naponta átlagosan kétszáz átrepülő járattal többet kezelnek a magyar légi navigációs szakemberek, mint az előző hét azonos időszakában.

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz légitársaságok uniós légtérből való február 27-i kitiltása után megnövekedhet a magyar légtérben az Európai Unióból Ázsiába közlekedő légitársaságok járatainak a száma is.

Ezek korábban Szibériát átszelve repültek, vagyis minden esély megvan arra, hogy az újabb korlátozások következtében tovább sűrűsödik Magyarország fölött a légtér. A növekedés mértékét egyelőre nem lehet megbecsülni, tekintve, hogy folyamatosan változnak a körülmények – írta a Világgazdaság.

A HungaroControl közölte: az európai légiközlekedést koordináló Eurocontrollal közösen figyelik a forgalom alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket tesznek a szolgáltatások zavartalanságának biztosítására, a repülésbiztonság fenntartására.

A cég azt is jelezte, hogy a növekvő gépmozgások nem igényelnek kapacitásbővítést. Ennek több oka is van: egyrészt a február mindig az év legkisebb forgalmú hónapja, vagyis jut szabad erőforrás a mostani helyzetben, másrészt a koronavírus-járvány miatt a légiközlekedés intenzitása továbbra is mintegy 30 százalékkal alacsonyabb, mint 2019-ben.