Továbbra is csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 395 085, közülük 6 170 630-an a második, 3 811 803-an pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 3539 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 793 120-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 134-re emelkedett – közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

(Fotó: koronavirus.gov.hu)

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 606 084 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 142 902 főre csökkent. 3313 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 133-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 395 085 fő, közülük 6 170 630 fő a második, 3 811 803 fő már harmadik oltását is felvette.

A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az oltásra folyamatosan lehet időpontot foglalni, és márciusban is minden csütörtökön, pénteken, szombaton lesznek oltási akciónapok.

Márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók. A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is.

A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.