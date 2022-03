Sokat tanulnak karaktereik által az Almárium sorozatának szereplői

Az Almárium fikciós rövidfilmsorozata, A Mári szórakoztató módon nyújt értékes segítséget a nyugdíjasokat érintő kihívásokhoz, a többi között az online térben való eligazodáshoz. A péntekenként látható humorral átszőtt epizódokból nemcsak a nézők, hanem még a szereplők is tanulnak.

A sorozat főszereplőjét alakító Mári néni, vagyis Andai Kati színművész mellett rendszeresen találkozhatnak a nézők Erdélyi Marival is. A barátnő, Klári szerepében látható színművész nagyon kedveli a rövidfilmet, élvezi a forgatásokat és örömmel formálja meg karakterét is. A színművész szerint a széria segít eligazodni a hétköznapokban az idősebb korosztálynak.

„Olyan hétköznapi témákat vet fel a sorozat, amelyek fontosak a nyugdíjasoknak. Sokat lehet tanulni belőle, például az internetezésről, vagy az okostelefonok használatáról is. Ez nálam is felfedezésre vár, én is most ismerkedem velük.”

A Dunán minden hétköznap 14:25-től látható Almáriumban péntekenként követhetik a nézők Mári néni életét, a részekhez pedig tanulságos beszélgetések is kapcsolódnak.