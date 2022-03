Magyarországon keresztül továbbra is kap gázt Ukrajna

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter több fórumon is arról beszélt, hogy hazánk elzárta az Ukrajnába irányuló gázt. Az igazság azonban az, hogy Magyarországon keresztül most is kap gázt Ukrajna.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje utcafórumot tart. Fotó: hirado.hu „Putyin érdekében elzárta az ukrán gázt” – fogalmazott Márki-Zay Péter tegnap az ATV-ben, de több fórumon is arról beszélt, hogy hazánk nem juttat gázt Ukrajnába. A baloldal híresztelésével szemben Magyarországon keresztül kap gázt keleti szomszédunk Az orosz Gazprom októberben állította le a Magyarországnak szállított földgáz Ukrajnán keresztüli tranzitját. A karácsony előtt bejelentett magyar-ukrán gázszerződés értelmében azonban az FGSZ Földgázszállító Zrt. szállít gázt Ukrajnának, amivel Ukrajna akár napi 8 millió köbméter gázt is beszerezhet. Ukrajna továbbá a magyar vezetéken keresztül diverzifikálhatja gázbeszerzési csatornáit, a magyar féllel kötött megállapodás pedig hozzáférési lehetőségét teremt az ukrán kereskedők számára a horvátországi Krk szigeten lévő cseppfolyósítottgáz gázterminálhoz is.