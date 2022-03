Kocsis Máté: A baloldal megint szólt azokhoz, akiket teljesen hülyének néz

A baloldal megint szólt azokhoz, akiket teljesen hülyének néz. Ezúttal a Tordai Bence nevű lázító állapította meg a tegnapi csődületen, hogy a kormány „mentességet adott az orosz titkosszolgálatoknak” és „Magyarország a KGB lerakata lett” – kezdte Facebook-bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint a Tordai Bence által elmondottak Gyurcsány Ferenc kormányzási időszaka alatt valóban megvalósultak. A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében ugyanis felidézte, hogy

2006 márciusában Putyin Gyurcsány házában ebédelt, nem nyilvános, négyszemközti megbeszélésre is sor került,

2006 májusában Szilvássy György titokminiszter lett,

2006 szeptemberében Gyurcsány Rosztovban Putyin elnökkel folytatott zárt megbeszéléseket,

2007 januárjában Gyurcsány miniszterelnök és Szilvássy miniszter jóváhagyásával Galambos Lajos, a magyar titkosszolgálat vezetője beengedte az orosz titkosszolgálat embereit a budapesti NBH-központba azért, hogy „azok kiszűrjék a Fidesz-barát munkatársakat!”,

2007 márciusában Gyurcsány Putyin elnök Moszkvától távoli villájában töltött egy napot,

2007 júniusában (hálából) elindult a Mol kijátszása az oroszoknak,

2021 szeptemberében pedig Galambos Lajos, a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetője államtitok-sértésért (!) négy év börtönt kapott a Kaposvári Törvényszéken.

Szóval ki engedett be kit és hova, Tordai elvtárs? – tette fel a kérdést Kocsis Máté, majd megjegyezte: Tordai hazugságait hallva még vezére, Gyurcsány Ferenc is elégedetten csettint. Sőt, talán meglesz a sztahanovista lódító oklevél is.