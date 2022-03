Alig több, mint 25 farkas él hazánk hegységeiben

A farkasok hosszú idő után újra megtelepedtek hazánk hegységeiben, már a 1990-es évek elején megfigyelték jelenlétüket az országban. A hegyeinkben élő farkasok mozgását, létszámát, élőhelyét az Egererdő Zrt. hivatásos vadászai és erdész szakemberei a mindennapi munkájuk során figyelik meg.

A Bükk nyugati részén több mint húsz farkas találta meg az élőhelyét, a Mátrában mintegy tíz példányt észleltek az Egererdő Zrt. munkatársai. Az utóbbi időben a Heves-Borsodi-dombságról is érkeztek jelzések a jelenlétükről – írta meg a heol.hu.

„A farkas, a táplálék bőségétől függően változó nagyságú territóriummal rendelkezik, ami öttől akár száz négyzetkilométerig terjedhet. Nagyon mozgékony, és a sötétben jól tájékozódik, így arra is képes, hogy egy éjszaka alatt a Bükkből átérjen a Mátrába” – közölte Vigh Ilona, kommunikációs és közjóléti vezető.

Kapcsolódó tartalom

Bakó Botond, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense szerint jelenleg a nemzeti park területén három, legfeljebb négy farkascsalád él.

„Egy család hatalmas területet birtokol, oda idegen példányokat nem engednek be” – mondta a szakértő.

Mint ismerteti, az embert nem tekintik zsákmánynak, rátámadni számukra egy felesleges veszélyhelyzet, mert az ember például visszalőhet, de ez komoly energiaveszteséggel is jár nekik. Főleg télen veszélyeztetnék ezzel azt, hogy nem marad energiájuk egy komoly zsákmány üldözésére. Ennek ellenére a farkas nem fél az embertől, de elkerüli.

A szakreferens felhívta a figyelmet, hogy az a közkeletű elképzelés viszont nem igaz, hogy a farkas elkerüli a lakott területeket. A települések határáig, közutak, autópályák környékére is elmerészkedik. Lakott településre viszont szinte sosem megy be. Az ember közelsége itt a farkasnak életveszélyt jelenthet, és ekkor is felesleges energiapazarlás számára az esetleges menekülés.

„Magyarországon jelenleg 25–30 farkas él. A lakosság által nekik tulajdonított, szarvasok, őzek, illetve haszonállatok elleni támadások mögött legtöbbször más ragadozók állnak. A hazánkban újratelepült, rohamosan szaporodó aranysakál is sok támadás okozója” – magyarázta Bakó Botond.