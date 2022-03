A hatékony segítség érdekében humanitárius tanácsot alakított a kormány

Humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját. A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elnökségével megalakult tanácsban jelen vannak többek között a köznevelés, a felsőoktatás, a szociális és a gyermekvédelmi terület, az egészségügy, a közigazgatás, a nemzetpolitika és a közlekedés képviselői is. A segítség-pontokon továbbra is a nagy karitatív szervezetek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok munkatársai látják el az érkezőket.

Humanitárius tanácsot hoztak létre

Élelmiszert, ásványvizet, tisztálkodó szereket, takarókat pakolnak ebbe a kisteherautóba Szegeden. A helyi ukrán önkormányzat kezdte a gyűjtést, amelyhez sokan csatlakoztak. A szállítmány Tiszabecsre megy, a református egyház depójába osztják majd szét.

„Azok az egyszerű emberek is tudjanak segíteni, akik nem tudnak nagy mennyiségű adományt felajánlani. Akár egy kiló cukor, egy kg liszt vagy akár egy db játék, ezeknek is legyen lehetősége összegyűjteni ezeket az adományokat és így ők is részesei tudnak lenni annak a nagyszerű karitatív akciónak ami most az egész országra jellemző” – mondta az egyik szervező.

Az ukrán-magyar határ mellett kialakított segítségpontok folyamatosan várják a menekülteket. Tiszabecsen naponta több mint 1000-en fordulnak meg. A legtöbben csak néhány órát töltenek itt. Teljes ellátást és pihenési lehetőséget kapnak, igény szerint megszervezik a tovább utazásukat és útravalót is kapnak

„Az éjjel viszonylag csendes volt. este, éjfélig érkeznek a legtöbben utána délelőtt mennek tovább. éjszaka, akik bejönnek nekik utazást szervezünk, akik nem tudnak hova menni ők itt megkaphatják az első ellátást” – ismertette Olajos Csaba, a Baptista szeretetszolgálat ügyeletes vezetője.

Számtalan szakterület képviselőjének részvételével alakította meg a kormány a humanitárius tanácsot. Tagjai olyan szakemberek, akik a kormány számára mától segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a karitatív programok még hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek. A tanács elnöke Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, alelnöke pedig Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

„Mindenkit, akinek szüksége van a tudására ebben a tanácsban, vagy feladatot kell, hogy kapjon azt pedig eseti jelleggel ebbe a tanácsba munkába meg fogjuk hívni. Tehát ez a humanitárius tanács ez a mai naptól működik azzal a céllal, hogy még jobban tudjuk a kormányzati segítséget koordinálni és a kormányzati feladatokat elosztani közösen természetesen a legnagyobb segélyszervezetekkel” – árulta el Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette: a segítségpontokon a nagy karitatív szervezetek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok munkatársai látják el az érkezőket információkkal, étellel-itallal, biztosítanak nekik pihenési lehetőséget és lelkigondozói segítséget. Emellett a környék kormányablakai folyamatosan nyitva tartanak.

A humanitárius tanács alelnöke arról is beszélt: az elmúlt 24 órában több mint 18 ezren érkeztek Magyarországra. Így a háború kezdetétől mára több mint 100 ezren lépték át a magyar határt. Elhelyezést 1337-en kértek, köztük 647 gyermek van. A Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül eddig több mint 200 millió forint felajánlás érkezett.

Kiemelte: az állami vállalatok is segítenek, a MÁV-Start járatain ingyen utazhatnak az Ukrajnából érkezők, a Volánbusz pedig négy határmenti helyszínen, valamint a budapesti főpályaudvarokon biztosít buszokat a menekültek szállítására.

Soltész Miklós államtitkár megköszönte a lakosság részéről érkező segítséget és felajánlásokat. Mint mondta, nem biztos, hogy minden felajánlást azonnal tudnak fogadni a karitatív szervezetek, de mindenkinek visszajeleznek, és mivel várhatóan hosszabb időre kell berendezkedni, így lehet, hogy később lesz szükség a segítségre.

Hozzátette: a határmenti segítségpontok megteltek, így nem oda, hanem az Aranyosapátiban lévő nagyobb raktárba vagy a segélyszervezetek országszerte megtalálható raktáraiba várják az adományokat.