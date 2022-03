A háború elől menekülőknek gyűjt adományokat a Hagyományok Háza

Az ukrajnai háború elől menekülők számára gyűjt adományokat a Hagyományok Háza Corvin téri épületében március 2. és 9. között – tájékoztatta az intézmény szerdán az MTI-t.

A Hagyományok Háza munkatársai minden nap 8 és 18 óra között fogadják a felajánlásokat, amelyeket a határmenti térség önkormányzataihoz és Kárpátaljára juttatnak el – közölték.

Emellett az intézmény budapesti telephelyén menekülteket fogadnak be, számukra szállást, étkezést biztosítanak, valamint gyermekfoglalkozásokat, családi programokat szerveznek a fővárosba érkező családok, gyermekek és fiatalok számára. A Magyar Állami Népi Együttes részvételével jótékonysági műsort is szerveznek, amely online is követhető lesz. Az előadás teljes bevételét a rászorulóknak ajánlják fel.

További részletek a Hagyományok Háza weboldalán érhetők el – áll a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.