A felsőoktatási intézmények is segítséget nyújtanak a háború elől menekülőknek

A hazai felsőoktatási intézmények összehangoltan segítik az Ukrajnából érkező hallgatókat, oktatókat, hogy biztosítsák számukra a képzések folyamatosságát.

Segítség oktatóknak, hallgatóknak

Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta, eddig már mintegy 300 fő számára biztosítottak elhelyezést, illetve 130 millió forinttal egészítették ki a külhoni magyar nyelvű felsőoktatást támogató Makovecz program keretét.

Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Az oktatók, a hallgatók és a felsőoktatást segítők ösztöndíjban részesüljenek, úgy részesüljenek ösztöndíjban, hogy ők Magyarországon bekapcsolódnak mind a magyarországi felsőoktatásba, akár hallgatóként, akár oktatóként. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a kárpátaljai felsőoktatás folyamatosság jelen körülmények között is meglegyen, éppen ezért ez a forrás lehetőséget biztosít arra is, hogy a II. Rákóczi Ferenc beregszászi főiskola folyamatos online képzést tartson.”