Varga Judit: A magyar kormány zöldpolitikája bizonyított

A magyar nemzeti konzervatív kormányzat zöldpolitikája bizonyított, és ezt a számok is alátámasztják – emelte ki az igazságügyi miniszter kedden Budapesten, az Európa jövője címmel rendezett konferenciasorozat részeként tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Varga Judit szerint a hazai ellenzék nem tud mit kezdeni az adatokkal, amelyek azt igazolják, hogy „Magyarország klímabajnoknak tekinthető”. Példaként említette, hogy Magyarország 2020-ra túl is teljesítette a vállalást, hiszen 33 százalékkal sikerült csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ennek kapcsán úgy fogalmazott: amikor rendszeresen beszámol az Országgyűlés fenntartható fejlődési bizottságában, ott nem nagyon vitatkoznak, mert nem nagyon van min.

Elmondta: már a 2030-as klímapolitikai célokat is elérte az ország, s a 2050-es célok is teljesíthetők. Addig is és utána is viszont komoly feladatot jelent a tüzelésből, fűtésből származó emisszió csökkentése – közölte Palkovics László.