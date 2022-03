OTP Agrár: Magyarországon is tovább növelheti az élelmiszerárakat az orosz-ukrán háború

Közvetlenül nem gyakorol komoly hatást az orosz-ukrán háború a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari piacra, közvetetten azonban tovább növelheti az élelmiszerárakat – állapították meg az OTP Agrár szakértői az MTI-nek küldött keddi elemzésben.

Az ott kialakult háborús helyzet miatt ellátási nehézségekkel nem kell számolni, mivel Magyarország a hazai ellátást nem befolyásoló kereskedelmet folytat Ukrajnával.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy Ukrajna nem csak a világ vezető napraforgóolaj-exportőre, hanem a búza, az árpa, a repce és a kukorica esetében is a világ öt legnagyobb exportőre között van.

Ukrajna az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, az uniós gabona- és növényi olajimport mintegy negyedét adja, beleértve a kukoricának csaknem felét. Az elhúzódó konfliktus tehát nem csak a helyi élelmiszertermelést, hanem a globális kereskedelmet is negatívan érintené a kieső kínálat miatt, és világszerte növelhetné az élelmiszerárakat – írták.

Emellett Európa gázellátását is veszélyeztetheti a háború és annak minden következménye. A földgáz árának további növekedése az energiaigényes termékek, például a műtrágyák előállítására is hatással lehet, ami szintén érinti a mezőgazdaságot. Sőt, bizonyos állattenyésztési ágazatokat is kihívás elé állíthat, valamint az élelmiszeripar egyes szakágazatai is jelentős mennyiségű földgázt használnak.

Az OTP Agrár szakértői szerint Ukrajna jelentős részének orosz megszállása komoly hatást gyakorolhat a nemzetközi mezőgazdasági piacokra és a régió élelmezésbiztonságára is. A háború a régióban, amely komoly gazdasági szankciókkal is párosul megzavarhatja az élelmiszertermelést és azok kereskedelmét a régióban; egyes létfontosságú áruk (búza, napraforgó) globális készleteinek szűkülését eredményezheti; fokozhatja a búza, a kukorica és a napraforgóolaj jegyzését a határidős piacokon.

Megjegyezték, hogy a krízis súlyosbíthatja a globális élelmiszerinflációt, főleg azokban az országokban, amelyek folyamatos élelmiszerimportra szorulnak, például a Közel-Keleten.