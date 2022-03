Karácsony Gergely is érintett lehet a zuglói parkolási panamában

A fővárost jelenleg irányító Karácsony Gergely még zuglói polgármesteri időszakában személyesen írta alá a korrupciógyanúba keveredett szocialista politikusoknak több száz millió forint kenőpénzt fizető SiS parking kft-vel a kerület akkori parkolási rendszerét működtető szerződést – mondta a Mandinernek Tarlós István. A volt főpolgármester szerint „Karácsony és Horváth Csaba sunyi terelést folytat parkolásügyben”.

Tarlós István Budapest korábbi főpolgármestere nyilatkozott a Mandinernek a mind terjedelmesebbé dagadó zuglói parkolási-panamáról. Mint azt a hirado.hu megírta: Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási cég egyik befolyásos munkatársa a nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából. A férfi vállalta a hazugságvizsgálatot is.

A poligráf szerint Fuzik igazat mondott, amikor arról beszélt, hogy a zuglói szocialista politikusoknak korrupciós pénzt adott.

Karácsony Gergely főpolgármester, Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, Horváth Csaba, a fővárosi MSZP-frakció vezetője, Zugló polgármestere. (MTI/Kovács Attila)

A Magyar Nemzet információi szerint Horváth Csaba, Zugló jelenlegi szocialista polgármesterén kívül Tóth Csaba szocialista honatya is busásan részesült a szóban forgó összegekből. A napilap úgy tudja: a két politikus a zuglói parkolási cég profitjának felét tehette zsebre. Horváth Csaba ezen kívül még külön is kért és kapott vesztegetési pénzt. A kifizetéseket fiktív számlák kibocsátásával fedezte a SIS Parking Kft. Polt Péter legfőbb ügyész befolyással üzérkedés bűntettének és más bűncselekmények gyanúja miatt kezdeményezte Tóth mentelmi jogának felfüggesztését, a Központi Nyomozó Főügyészség 12 ügyésze és a Nemzeti Nyomozó Iroda harminc nyomozója pedig egy időben, kilenc helyen tartott házkutatást. A nyomozók Horváth Csaba lakását és a zuglói önkormányzatot is átvizsgálták, dokumentumokat és adathordozókat foglaltak le. A rendőrségnek „kitálaló” Fuzik Zsolt továbbá arról is tájékoztatta a hatóságokat, hogy Horváth Csabán és Tóth Csabán kívül egy harmadik szocialista politikus, Molnár Zsolt is részesült a korrupciós pénzekből.

Kapcsolódó tartalom

Tarlós István a Mandinernek hangsúlyozta: „a kritikusnak tekinthető időszakban (2016-2019 között) a zuglói polgármester Karácsony Gergely volt”. Hozzátette: Karácsony Gergely és Horváth Csaba mostanában az ügy kapcsán a „Tarlós főpolgármestersége idején” szófordulatot használják, amit a korábbi városvezető „sunyi terelésnek” tart. Mint fogalmazott: ez „ugyanúgy igaz, mint ahogy az is, hogy Karácsony főpolgármestersége idején tört ki az orosz–ukrán háború”. A valósághoz azonban egyik kijelentésnek sincs semmi köze. Tarlós István a Mandinernek elmondta: „A Fővárosi Önkormányzat az én időmben nem kötött parkolási szerződést.

A zuglói ügy nem 2019-ben volt igazán botrányos, hanem még 2017-ben. A zuglói fizetős parkolás bevezetését épp Karácsony Gergely követelte, tőle szokatlan agresszivitással.

Ennek elvileg írásos nyoma is van. Formálisan a fizető parkolásról az elvi döntést Karácsony Gergely javaslatára ugyan a Főváros hozta meg, de aztán a pályáztatást, szerződéskötést Zugló végezte, a pénzt is mindig csak ők szedték be”. Hozzátette:

„2017 júliusában személyesen Karácsony Gergely írta alá a szerződést, éppen azzal a SiS parking kft-vel, amelyiket most a zuglói parkolási korrupció kapcsán emlegetnek”.

A zuglói parkolási szerződés megkötésének idején a kerületi képviselő-testületben baloldali-liberális többség volt. A helyi MSZP jelölte Karácsony Gergelyt nem csak a főpolgármesteri, de a miniszterelnöki posztra is. A parkolási panama további érdekessége, hogy a zuglói egyesült ellenzék jelenlegi országgyűlési képviselőjelöltje az a Hadházy Ákos, aki Márki-Zay Péter rokona. Utóbbi javára lépett vissza az ellenzék miniszterelnök-jelölti csatározásai közepette Karácsony Gergely.