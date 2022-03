Hétmilliós betétkifizetési korlát és felügyeleti biztos a magyar Sberbanknál

A hitelintézet biztonságos működésének fenntartása érdekében március 2-től 30 napra ügyfelenként 7 millió forintban maximálta a magyarországi Sberbank Zrt.-től felvehető forint és ennek megfelelő összegű deviza betétek, illetve egyéb források összegét a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank keddi, MTI-nek küldött közleménye emlékeztet: február 28-tól a jegybank felügyeleti biztost is kiküldött a hitelintézethez. A helyzet nincs hatással a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira.

Közölték: ezen összeghatáron belül – ha igénylik – nemcsak a lakossági, de az egyéb ügyfelek is hozzájuthatnak követeléseikhez.

A korlátozás ugyanakkor azokat a limitet meghaladó összegeket is érinti, amelyeknél a bank már befogadta a kifizetési megbízást, ám annak teljesítésére még nem került sor. Az intézkedés a bankon belül más ügyfél számlájára történő átvezetésre is vonatkozik, illetve arra az esetre is, ha az ügyfél saját vagy más ügyfél részére befektetési szolgáltatási ügyfélszámlára kívánna pénzt átvezetni – írták.

A jegybanki intézkedésre annak érdekében került sor, hogy a magyarországi Sberbank – az orosz-ukrán válság nyomán az anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, az orosz Sberbanktól érkező negatív hatások ellenére – az elkövetkező időszakban is meg tudjon felelni a likviditásra- és tőkehelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Emlékeztettek arra is, hogy az MNB – az Egységes Szanálási Hatóság (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének a magyarországi Sberbank anyabankjának, a Sberbank Europe AG. fizetőképességi problémáira vonatkozó bejelentése nyomán – a hazai leánybank kérésére 2022. február 28-tól március 1-ig két bankszünnapot rendelt el. Ennek időszakában az ügyfelek bankkártyájukkal tudnak tranzakciókat végezni, illetve számlájuk is tud beérkező tételeket fogadni, a mindennapi élethelyzethez szükséges források rendelkezésükre állnak. Számlaműveleteket azonban kedd éjfélig még nem tudnak kezdeményezni.

A jegybank honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt majd az ügyfeleknek és valamennyi érdekelt félnek a további tudnivalókról.