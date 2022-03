Baja Ferenc is kaphatott vesztegetési pénzt a zuglói parkolási panamában

Újabb szocialista politikus neve merült fel a zuglói parkolási -panama kapcsán. Egy vallomás szerint Baja Ferenc is kapott harmincmillió forint vesztegetési pénzt – adta hírül a Magyar Nemzet. A lap szerint több mint háromszázmillió forint feketepénz áramlott szocialista politikusokhoz.

A konzervatív napilap értesülései szerint Baja Ferenc, az MSZP egykori nagyágyúja is kapott azokból a vesztegetési pénzekből, amelyekből jutott Horváth Csabának, Tóth Csabának és Molnár Zsoltnak is. Mindannyian attól a Fuzik Zsolttól vettek át komolyabb összegeket, akit a hatóságok költségvetési csalással gyanúsítanak.

A lap birtokába jutott vallomásrészletek szerint ezen a vonalon összesen több mint háromszázmillió forint feketepénz áramlott a szocialista politikusokhoz.

A Magyar Nemzet információi szerint Fuzik Zsoltnak azt követően eredt meg a nyelve, hogy vádalkut kötött a nyomozó hatósággal, amely korábban bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsította meg. Fuzik az enyhébb büntetés reményében beszélt olyan, általa ismert bűncselekményekről, amelyekben politikusok is érintettek. A férfi vállalta a hazugságvizsgálatot, amely megállapította: az általa elmondottak fedik a valóságot.

A lap birtokába került vallomásrészletekből kiderült, hogy a szocialista Baja Ferenc is részesült azokból a vesztegetési pénzekből, amelyeket Fuzik Zsolt adott át a SYS IT Services Kft. képviseletében.

Baja Ferenc 1994 és 2014 között szocilaista országgyűlési képviselő volt. A Horn-kormány idején környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, 2002 és 2010 között pedig a Miniszterelnöki Hivatalban tevékenykedett államtitkárként, ahol különböző területek tartoztak hozzá, többek között az informatikai projekteket felügyelte. Neve a Kulcsár Attila-féle brókerbotrányban is felbukkant.

A vallomás szerint Baja Ferenc 2019 májusában vagy júniusában egy közvetítőn keresztül kereste meg Fuzik Zsoltot. Az MSZP-s politikus meg szeretett volna állapodni arra az esetre, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, és ha a SYS IT megnyeri a BKV Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetésére kiírt közbeszerzést. Baja azt mondta: ebben az esetben majd vele kell egyeztetni az informatikai projektek kapcsán. Baja Ferenc akkor jelentkezett újra, amikor Karácsony Gergely megnyerte a választást és főpolgármester lett. Harmincmillió forintot kért, és vállalta, hogy két évig nem bolygatja a SYS IT Services Kft. BKV-s szerződését. „Baja említette, hogy jóban van a főpolgármesterrel és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak, és honnan vonjanak el pénzt” – mondta vallomásában Fuzik, aki kijelentette, hogy a harmincmillió forintnyi vesztegetési pénzt a Várkert Bazárnál található kis parkban adta át.

A politikus és Fuzik rendszeresen egyeztettek, majd egy idő után felmerült, hogy Baja rendszeres havi juttatást szeretne kapni, és kérte, hogy találjanak egy erre megfelelő szerződést.

„Azt mondta, havi 2-3 millió forintra van szüksége”

– idézte fel a történteket Fuzik, aki úgy gondolta, a BKV-s pénztárgépek üzemeltetéséből kigazdálkodható az összeg, de a BKK vezetése akkor ezt a területet magához akarta vonni. Baja Ferencnek azonban ezt sikerült megakadályozni, de a havi vesztegetési pénzek végül nem érkeztek meg az MSZP-s politikushoz.

Fuzik a nyomozóknak elmondta, a harmincmillió forintos vesztegetési pénzt a Wind IP 21 Kft.-nél kiállított fiktív számlákból fedezték.

Mint azt a hirado.hu megírta, az elmúlt napokban Fuzik Zsolt vallomásának számos részlete napvilágra került. Ezekből kiderült, hogy Fuzikon keresztül Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere és Tóth Csaba MSZP-s honatya együtt több mint 250 millió forintot zsebelhettek be. A vallomás szerint a zuglói parkolási panama korrupciós pénzeiből Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő is kivette a részét.