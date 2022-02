Soltész Miklós: Most a pénzbeli segítségnyújtás a legnagyobb és a leggyorsabb lehetőség

Magyarország nem fogja hagyni, hogy bárki belesodorja a háborúba, hazánk humanitárius segítséget nyújt a háború áldozatainak. A magyar kormány ezért létrehozta a Híd Kárpátaljáért programot, amely keretében mindenkinek lehetősége van segíteni – számolt be az M1 Híradója. A pénzbeli segítségnyújtás a legnagyobb és a leggyorsabb lehetőség mindenki számára, éppen ezért nagyon fontos az adományvonal, ami 1357-es telefonszámon hívható, illetve SMS-t is lehet küldeni. De nagyon fontos a számlaszám is, ami már korábban is volt a segítségnyújtások során. A Nemzeti Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222

Híd Kárpátaljáért Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, hogy két területre osztották fel a segítségnyújtást: az egyik maga az adománygyűjtés, a másik pedig a határ mentén a jelenlét, ami úgynevezett segítségpontokon jelenik meg. A pénzbeli segítségnyújtás a legnagyobb és a leggyorsabb lehetőség mindenki számára, éppen ezért nagyon fontos az adományvonal, ami 1357-es telefonszámon hívható, illetve SMS-t is lehet küldeni. De nagyon fontos a számlaszám is, ami már korábban is volt a segítségnyújtások során. A Nemzeti Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222 – hívta fel a figyelmet az államtitkár, majd hozzátette, ezekre várják azokat az akár kis összegű, akár nagy összegű felajánlásokat, amelyből a segítségnyújtást a határon lévő karitatív szervezetekkel közösen végezi a kormány. A Híd Kárpátaljáért program keretében az első nap már több mint 30 millió forint érkezett a számlára, ami kiugró az eddigi gyűjtésekhez képest – mondta Soltész Miklós, aki úgy véli, hogy ez a rekord magas összeg annak köszönhető, hogy az emberek megérezték, hogy mind a magyar embereken, mind az ukrán embereken segíteniük kell. Az államtitkár egy fontos változásra is felhívta a figyelmet, ugyanis eddig a rokonok, ismerősök rögtön a határnál várták a hozzátartozókat, érkezőket, most ők a segítségi pontokon kell, hogy várakozzanak. Erre azért van szükség, mert a határhoz vezető útvonalak fontosak, hogy tiszták legyenek, ne legyen ott sok autó, bármikor, bármiféle pánik kitörne a túloldalon, és gyorsabban kell a határőrizeti szerveknek átengedni az embereket, akkor tiszták legyenek azok az utak, melyek beérkeznek a határtól egészen a falvakba. Ezeken a segítségi pontokon pedig ételt, italt és olyan segítséget kapnak a rászorulók, amelyek az addigi nehéz utazásuk vagy várakozásuk miatt kicsit segítik az életüket – tette hozzá Soltész Miklós.