Orbán Viktor összehívta a Nemzetbiztonsági Operatív Törzset

Orbán Viktor vezetésével ma reggel ismét összeült a nemzetbiztonsági operatív törzs a Karmelita kolostorban. Az ülésen áttekintik az ukrán háborús helyzet friss fejleményeit, és elemzik a rendelkezésre álló információkat. Várhatóan döntések is születnek majd. A miniszterelnök sajtófőnöke megerősítette: a kormány minden lépését Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében hozza meg. Tegnap az M1-nek adott rendkívüli interjúban Orbán Viktor úgy fogalmazott: most stratégiai nyugalomra van szükség.

Összeült a Nemzetbiztonsági OP Törzs

Hétfőn reggel újra összeült Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs. Az ülésen áttekintik az elmúlt napok történéseit, és meghozzák a Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében szükséges további döntéseket – közölte előzetesen a miniszterelnök sajtófőnöke.

„Stratégiai nyugalom, most arra van szükség” – ezt vasárnap délután mondta a miniszterelnök az M1-nek adott rendkívüli interjújában. Orbán Viktor ismét hangsúlyozta: Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia.

A kormányfő hozzátette: ezért

óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől.

„Például az, amit a magyar baloldal kér, hogy küld katonákat a háborús övezetbe, az nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégia nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség. Mint ahogy az sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe, hiszen szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek. Onnan is vonultattak be katonákat” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: ha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is teljes védelmet csak a NATO kötelékén belül tudunk biztosítani Magyarország számára.

A szabály az az, hogy minden menekültön segíteni kell, aki a szomszédból jön – hangsúlyozta a miniszterelnök. „Ez egy elemi emberi, keresztény életösztön, és mi e szerint járunk el. Akik Ukrajnából jönnek, biztosak lehetnek abban, hogy itt barátok fogják őket fogadni. Magyarország barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek is. Ellátjuk őket, szállást adunk, gondoskodunk a gyerekekről…” – tette hozzá.

A kormányfő az Oroszországgal szembeni uniós szankciók kapcsán kijelentette:

Amilyen szankcióban az uniós országok egyetértenek, azt Magyarország is támogatja. Minden ezzel ellentétes hír az dezinformáció.

„Olyan szankciókat kezdeményezni, aminek a végén még mi magyarok fizetjük meg a háború költségét, azokat… az nem értelmes dolog. Paks II-t, meg az energia kérdését ki kell hagyni a szankciós kérdésekből, mert egyébként mi fogjuk megfizetni a háború árát és ezt senki sem akarhatja” – fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: háború van. Én ezzel kelek, ezzel fekszem – tette hozzá, kiemelve: minden órában ezzel foglalkozunk, hogyha döntést kell hozni, milyen döntés az, ami leginkább szolgálja a magyar érdekeket, mert Magyarország érdekei az elsők.