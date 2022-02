Orbán Viktor: Háború van, de Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia

Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség – ezt mondta Orbán Viktor az M1-nek adott rendkívüli interjújában. A miniszterelnök az orosz–ukrán konfliktus kapcsán ismét és határozottan megerősítette: Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia. A kormányfő úgy látja, ezért is kell óvakodni minden átgondolatlan döntéstől, és bírálta a magyar baloldalt, amiért katonákat küldene a háborúba.

Stratégiai nyugalomra van szükség

Magyarországnak ebből a háborúból, ebből a fegyveres konfliktusból ki kell maradnia – hangsúlyozta Orbán Viktor az M1-nek adott rendkívüli interjúban. A miniszterelnök hozzátette: ezért óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől, és minden olyan kezdeményezéstől, követeléstől, amelynek a következményeit senki nem mérte fel.

„Például az, amit a magyar baloldal kér – hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe –, az nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégia nyugalom erényét.

Erre nincsen semmi szükség. Mint ahogy azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe, hiszen szomszédos országban vagyunk,

és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek.

Onnan is vonultattak be katonákat” – mondta a miniszterelnök.

Ugyanakkor szólt arról is, hogy a NATO-ra is szükségünk van, mert, ha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is teljes védelmet csak a NATO kötelékén belül tud biztosítani Magyarország számára.

A szabály az az, hogy minden menekültön segíteni kell, aki a szomszédból jön – hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Ez egy elemi emberi, keresztény életösztön, és mi e szerint járunk el.

Akik Ukrajnából jönnek, biztosak lehetnek abban, hogy itt barátok fogják őket fogadni. Magyarország barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek is.

Ellátjuk őket, szállást adunk, gondoskodunk a gyerekekről…”

A kormányfő az Oroszországgal szembeni uniós szankciók kapcsán kijelentette: Háború van, és most nem okosnak kell leni, hanem egységesnek. Így amilyen szankcióban az uniós országok egyetértenek, azt Magyarország is támogatja. Minden ezzel ellentétes hír az dezinformáció.

Azt pedig egyenesen hazugságnak nevezte, hogy Magyarország akadályozta volna, hogy orosz pénzintézeteket kizárjanak a nemzetközi bankközi utalási rendszerből. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy jól meg kell gondolni ki, milyen javaslatokat tesz.

„Olyan szankciókat kezdeményezni, aminek a végén még mi magyarok fizetjük meg a háború költségét, … az nem értelmes dolog. Paks 2-t, meg az energia kérdését ki kell hagyni a szankciós kérdésekből, mert egyébként mi fogjuk megfizetni a háború árát, és ezt senki sem akarhatja” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

Háború van. Én ezzel kelek, ezzel fekszem

– tette hozzá, kiemelve:„minden órában ezzel foglalkozunk, hogyha döntést kell hozni, milyen döntés az, ami leginkább szolgálja a magyar érdekeket, mert Magyarország érdekei az elsők”.

A teljes interjút itt nézheti meg: