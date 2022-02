Jónak lenni jó! – Hétfőn indul a közmédia rendkívüli adománygyűjtő műsora az ukrajnai menekültek segítéséért

Hétfőn indul a közszolgálati média rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora az orosz-ukrán konfliktus miatt bajbajutottak támogatására. A közmédia valamennyi csatornája naponta jelentkező műsorokban mutatja be a felajánlásokat, amelyekkel szállást és ellátást biztosítanak a háborús övezetből érkező családoknak.

Magyarország összefog alcímmel indul hétfőn a közmédia rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora.

Áder János köztársasági elnök kezdeményezésére rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsorban szólít fel az orosz-ukrán konfliktus miatt bajbajutottak támogatására a magyar közszolgálati média. A magyar államfő telefonon kérte a közmédia vezetését a nemzeti egység szempontjából kiemelt fontosságú segítségnyújtásra.

A közmédia számára rendkívül fontos, hogy a média eszközeivel élve részt vállaljon a kárpátaljai magyarok és a menekültek támogatásában, bemutassa a magyarok szolidaritását, a jószándékú embereknek a bajbajutottak segítésére irányuló törekvéseit, a Híd Kárpátaljáért program keretében megvalósuló összehangolt segítséget. Ezért a Duna Televízió tematikus műsorban biztat adományozásra és segítségnyújtásra a Kárpátalján élő magyarok és az orosz-ukrán konfliktus elől menekülők támogatása érdekében. A nemzet televíziója mellett

a tájékoztatásban részt vesz a közmédia valamennyi csatornája; hétfőtől naponta jelentkező műsorokban mutatják be azokat az egyéni vagy önkormányzati felajánlásokat is, amelyekkel szállást és ellátást biztosítanak az érkező családoknak.

A Jónak lenni jó! kapcsán már jól ismert 1357-es nemzeti adományvonal továbbra is él, emellett a jonaklennijo@mtva.hu e-mail címre is lehet küldeni a felajánlásokat, amelyekről a Duna televízióban minden hétköznap este 20:45-től, a Kossuth Rádióban pedig a Napközben című műsorban 10:15-től számolnak be.