Fidesz–KDNP: Több tonna adomány gyűlt már össze

A Fidesz és a KDNP országos akciója nyomán már több tonna adomány gyűlt össze a kárpátaljai magyarság és az Ukrajnából menekülők számára – közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője hétfőn.

A kereszténydemokrata politikus Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselővel közös videónyilatkozatában megerősítette a kormánypártok azon álláspontját, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és ezért minden erőfeszítést meg kell tenni.

Ugyanakkor – folytatta Nacsa Lőrinc – segítenek a kárpátaljai magyarságnak és az Ukrajnából menekülőknek, ezért három napja a Fidesz és a KDNP országos adománygyűjtést hirdetett, amelynek során a kormánypártok helyi irodáiba várják a felajánlásokat.

A két politikus Miskolcról jelentkezett be, hangsúlyozva, hogy több tonna adomány gyűlt már össze országszerte az emberek nagylelkűségének köszönhetően.

Csöbör Katalin elmondta: a miskolci Fidesz iroda is megtelt adományokkal cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően. Hozzátette: vannak, akik üres lakásokat is felajánlanak a menekülőknek. Jelezte: folyamatosan keresnek alkalmas helyeket Miskolcon is, hogy szükség esetén tudjanak menekülteket fogadni.