Jónak lenni jó! – Siklósi Beatrix: A bajba jutott családoknak, ellátásra és szállásra van szüksége

Hétfőn indul a közszolgálati média rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora az orosz-ukrán konfliktus miatt bajbajutottak támogatására. A közmédia valamennyi csatornája naponta jelentkező műsorokban mutatja be a felajánlásokat, amelyekkel szállást és ellátást biztosítanak a háborús övezetből érkező családoknak. Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt a jótékonysági akció részleteiről.

Magyarország összefog alcímmel indul hétfőn a közmédia rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora. Siklósi Beatrix úgy véli, hogy az akció remek lehetőség a magyarok számára, hogy ismét megmutassák a világnak, milyen fantasztikusak tudnak lenni akkor, ha baj van.

„Rendkívül jó érzés, hogy a magyar emberek egy ilyen kemény történelmi helyzetben is önként ajánlják fel a segítségüket. Ebben nekünk is részt kell vennünk” – közölte a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Siklósi Beatrix azt is elmondta, hogy a közmédia valamennyi csatornáján szó lesz arról, hogy miként lehet segíteni a bajba jutott családokon, amelyek számára elsősorban ellátásra és szállásra van szükség. A médiaszolgáltató emellett a segélyszervezetekkel is felveszi kapcsolatot, a közvéleményt pedig folyamatosan tájékoztatja majd arról, hogy melyik országrészben tud segíteni.

A Jónak lenni jó! kapcsán már jól ismert 1357-es nemzeti adományvonal továbbra is él, emellett a jonaklennijo@mtva.hu e-mail címre is lehet küldeni a felajánlásokat, amelyekről a Duna televízióban minden hétköznap este 20:45-től, a Kossuth Rádióban pedig a Napközben című műsorban 10:15-től számolnak be.

Siklósi Beatrix hozzátette, hogy a Jónak lenni jó! keretén belül riportok készülnek majd azokról a magyarországi családokról, amelyek be tudják fogadni az Ukrajnából érkező családokat.

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza.

A címlapfotón Siklósi Beatrix (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)