Pörög a forgalom az üzletekben

Függetlenül az inflációs hatásoktól, a bolti forgalom még a hónap végén is jócskán meghaladja az előző év februárjában mért eladásokat, ami a kereskedők szerint egyértelműen a kormány elhúzódó hatású, fogyasztásösztönző támogatásainak és a jelentős béremeléseknek köszönhető – olvasható a Magyar Nemzetben.

Noha ilyenkor jellemzően már kevesebb költekeznivalója van a lakosságnak, a hónap utolsó napjaiban sem csitul a forgalom az üzletekben, ahol pénteken – a hét hagyományosan legerősebb értékesítési napján – már délelőtt erős volt az élelmiszerboltok látogatottsága, és még mindig lendületes az iparcikkek iránti kereslet is.

A debreceni Nagypiac vásárcsarnokában 324 asztal és hűtőpult várja a vásárlókat. (Fotó: MTVA/Bizom. Oláh Tibor)

Vámos György szerint a hónap közepéhez képest kiegyensúlyozottabb, de továbbra is magas az üzletek forgalma. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta: február második hetétől indult felfutásnak az élelmiszerek és a tartós fogyasztási eszközök iránti kereslet. Kijelentette: látszik, hogy a forgalmat a családtámogatások és az inflációt meghaladó mértékű béremelések, a nyugdíjemelés hatása tartja lendületben. A hónap vége ellenére az összes áruterületen továbbra is érezhetően magasabb az eladott áruk mennyisége a tavaly februárban mért értékekhez képest.

A rezsi, az üzemanyag és több élelmiszer a kormány által életbe léptetett szabályozás nélkül 15-20 százalékkal drágább lenne.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint nagyon kedvező mérleget várnak a boltosok erre a hónapra, amely jóval erősebb lesz, mint a januárban vagy a 2021-ben mért átlagos havi értékesítés. Kiemelte: immár

a Szép-kártyák felhasználása is látványos az élelmiszer-kereskedelemben, és ugyan egyelőre még nincsenek konkrét kimutatások, egyértelműen kedvező hatás érzékelhető a lakossági költekezésben.

Az iparcikkboltokban eladott áruk mennyisége éves összevetésben még a drágulás ellenére is emelkedik. A cégek beszámolói alapján látszik: a nagyobb értékű javak februári többletvásárlásai az egyszeri juttatásoknak – a nyugdíjprémiumnak, az szja-visszautalásoknak – köszönhető. A főtitkár kiemelte: a támogatások javarészt februárban és márciusban magasabb szintre emelik a forgalmat. Az élelmiszer-kereskedelemben érzékelhető jelentős infláció mellett ugyancsak többet tudnak vásárolni a magyarok. Az eddigiektől eltérő módon most nem látszik a boltokban, hogy hó vége van. A várakozások szerint tavasszal folytatódik a bőségesebb fogyasztás az üzletekben amiatt is, mert a jövő héttől – a februárra szóló, magasabb fizetések mellett – újabb körben érkeznek a családosok szja-visszautalásai, míg március végén már az áprilisban következő húsvét hatásai jelentkezhetnek. A bátrabb költekezés a kívülről jövő negatív hatások mellett is fennmaradhat, mivel a háztartások több pénzből és kiszámíthatóbban tudnak előre tervezni – mondta Vámos György.

Mindezek ellenére a baloldal miniszterelnök-jelöltje folyamatosan támadja a kormányzat gazdaságélénkítő rendelkezéseit.

Márki-Zay Péter megszüntetné például a minimálbér rendszerét, hiszen szerinte annak emelése hatalmas elbocsátásokhoz vezet. Miután viszont kiderült, hogy a megemelt minimálbér nemhogy elbocsájtásokat hozott, hanem éppen ellenkezőleg: 2010-hez képest több mint egymillió új munkahely jött létre, Márki-Zay Péter mindezt magának és a baloldalnak tulajdonította. Kijelentette: „Mindazt az adókedvezményt, visszatérítést, 13. havi nyugdíjat, béremelést, amit Orbántól most kapnak, ezt mind az ellenzéktől kapták az emberek, nem Orbán Viktortól” Hódmezővásárhely polgármestere szokásos vasárnap esti élő bejelentkezésében azt állította: ha a hatpárti együttműködés nem lenne, az adócsökkentésekből és a béremelésekből semmi sem valósult volna meg.

Ismeretes: az Országgyűlés tavaly december 14-én szavazott arról az adócsökkentési csomagról, amely lehetővé tette, hogy idén 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér. A parlamentben készült felvételeken egyértelműen látható, hogy a baloldali padsorok a szavazás idején üresen maradtak. A baloldal nem vett részt a voksoláson. Helyette Márki-Zay Péterrel kiegészülve éppen a parlament előtt fotózkodtak. Az adócsökkentési csomagot és a minimálbér-emelést így az Országgyűlés nélkülük, a kormánypártok voksaival fogadta el.

Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott ugyanakkor úgy véli: a nyugdíjasok 2010 előtt nem kapták meg a nekik járó figyelmet és anyagi megbecsülést. Hangsúlyozta: a 2010 előtti kormányok rosszul kezelték a válságot, mert elvettek egyhavi nyugdíjat az idősektől. A gazdasághoz is rosszul nyúltak, mert nem kerülhetett sor nyugdíjprémium kifizetésére. Emlékeztetett:

novemberben csaknem 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapott rekordösszegű, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot.

Hozzátette: a baloldal kormányzása alatt nyugdíjprémium kifizetésére eddig még sosem került sor, a polgári kormány viszont negyedik alkalommal adja a juttatást.

A kormány februárban visszaadta a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat is. Ezt az egy havi pluszt ráadásul a januári 5 százalékos nyugdíjemeléssel növelt összeg után kapták meg a jogosultak

– közölte a miniszterelnöki megbízott.