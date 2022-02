Okos város projekt valósult meg Monoron az MVM Optimum és a város önkormányzatának együttműködésével, a fejlesztés részeként okosvilágítási rendszert építettek ki és okospadokat helyeztek a település utcáira, tereire - közölte az MVM Optimum Zrt. az MTI-vel.

A közlemény szerint a társaság LED-es fényforrásokat szerelt fel, illetve a lámpaoszlopokat olyan környezeti szenzorokkal is ellátta, amelyek alkalmasak a légnyomás figyelésére, a levegő minőségének, hőmérsékletének, páratartalmának mérésére is. A 2772 darab új lámpaoszlop a környezeti fény erősségét is mérni tudja és forgalomszámlálásra is képes.

A projektben szükség volt a közvilágítás bővítésére 9 helyszínen, ehhez az MVM Csoport több mint 800 méter közvilágítási szabadvezetéket épített és csaknem 400 méter földkábelt fektetett le a városban.

A rendszer a környezeti fényerősség és az adott útszakaszra jellemző forgalom intenzitása alapján automatikusan szabályozza a fényforrások bekapcsolását és a működési fény erősségét, meghibásodásnál pedig azonnal jelzi a hiba típusát és helyét az üzemeltetőnek.

Hozzátették a városban kihelyezett 6 darab okospad USB porttal van ellátva, publikus WiFi hálózat érhető el a padok közvetlen közelében és egy részükön kerékpártároló is található.

A közlemény szerint a projekt részeként a Kis-Tó park futóköre is napelemes kandelábereket kapott.

A címlapfotó illusztráció.