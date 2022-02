Hulladékból készülhet a hulladéktározók rekultivációja

Hulladéktározók rekultivációjához hulladékból készíthet új alapanyagokat az SP Hungary Zrt. – közölte a társaság az MTI-vel.

A vállalkozás a Széchenyi 2020 programban nyert el 306,07 millió forint támogatást rekultivációs termékek és technológiák fejlesztésére.

A közlemény szerint több terméket és alkalmazási technológiát készítenek, hogy mindeddig hulladéknak számító, nem hasznosított anyagokból készülhessen takaróanyag és fedőréteg a bezárt hulladéktárolókra – írták. A létrehozott termékek kipróbálásához együttműködő partnerek is csatlakoznak.

A közlemény szerint a mechanikai-biológiai technológiával előállított alapanyagok egy átlagos méretű hulladéktároló rekultivációjánál akár 40 ezer tonna értékes, másutt is fölhasználható talajt helyettesíthetnek, illetve növelhetik a vegetációs réteg szervesanyag- és tápanyagtartalmát.

A rekultivációhoz szükséges termékek előállítása és beépítése a környezeti és a gazdasági fenntarthatósághoz egyaránt hozzájárul, hiszen az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. adatai alapján 2020-ban 600 ezer tonnányi olyan hulladék keletkezett, amelynek jelentős részét föl lehetne használni rekultivációs célokra – ismertették.

A projekt része egy ipari csarnok felújítása is Dombóváron, amelyet alkalmassá kell tenni a projektfeladatokra, és a technikai felszerelésére is szükség van. A támogatásból ezért eszközbeszerzést is finanszíroznak.

Honlapja szerint az SP Hungary Zrt. műanyag termékeket gyárt, de építőipari szolgáltatásokra és kutatás-fejlesztési tevékenységekre is kiterjed a tevékenysége. Korábbi pályázataik többnyire szintén a műanyaggyártáshoz kapcsolódnak.

Utolsó nyilvános beszámolója szerint a cég nettó értékesítése 2019-ben megközelítette a 2,1 milliárd forintot, 2020-ban a 2,2 milliárd forintot. Az exportértékesítés értéke 37,6 millió forintról 44,6 millió forintra, az adózott eredmény 126,6 millió forintról 434,1 millió forintra nőtt 2019-ről 2020-ra.

A címlapfotó illusztráció.