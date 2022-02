A határmenti magyar településeken azt tapasztalják a helyi önkormányzatok, hogy egyre többen érkeznek Magyarországra Ukrajna belsejéből.

Biri Sándorné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Barabás község alpolgármestere az MTI tudósítójának szombaton elmondta: a harcok kezdete után elsősorban a kárpátaljai magyarok érkeztek. Mostanra viszont többségében ukránok kérnek segítséget tőlük, olyanok, akikkel nem tudnak magyarul beszélni.

Értük nem is Magyarországról, hanem Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkeznek, ezekben az országokban dolgozó rokonok ismerősök. A többi településhez hasonlóan Barabáson is átmeneti szállást rendeztek be a helyi művelődési házban.

A színházteremben 50 tábori ágyat állítottak fel segélyszervezetek segítségével.

Az alpolgármester hangsúlyozta: van akiért két óra múlva megjönnek a rokonok, de sokan, többségében nők és gyerekek a művelődési házban töltik az éjszakát. Megfordult már náluk kéthetes és háromhetes csecsemő is. Ezért nagyon örülnek annak, hogy a segélyszervezetek nem csak élelmiszert küldenek, hanem tisztálkodószereket is, a többi között popsitörlő kendőt.

A helyiek szintén besegítenek adományokkal, illetve például egy budapesti általános iskola is gyűjtött a menekülők ellátására és személyesen hozták el nekik az adományokat – ismertette az alpolgármester.

Az MTI tudósítója barabási határátkelőn is azt tapasztalta, hogy

folyamatosan érkeznek a menekülő emberek Ukrajnából.

Általában csomagokkal megrakodva, gyalog kelnek át a határon, ahonnan a magyar oldalon várakozó autókkal folytatják az útjukat.

A menekülők arról számolnak be, hogy sokszor 5-6 órát várakoznak az átkelésre a határ ukrán oldalán, miközben az ukrán határőrök nem adnak magyarázatot arra, hogy miért tartják vissza őket. A kialakult helyzet miatt a barabási határátkelő is késő estig tart nyitva, miközben normál körülmények között este 7 órakor bezár.

A címlapfotó illusztráció.