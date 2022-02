Akár fegyvereket is küldene Ukrajnába Márki-Zay Péter

Akár fegyvert is szállítana Ukrajnába – erről egy német lapnak beszélt Márki-Zay Péter. Több interjú volt már, ahol ezt megerősítette, igaz máskor meg mást mond a baloldali miniszterelnök-jelölt. Kormánypárti politikusok kiemelték: háborús helyzetben rendkívül felelőtlen és veszélyes, ha egy politikus „össze-vissza beszél” – számolt be róla az M1 Híradója.

Fegyvert is szállítana Márki-Zay

„Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU így döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk” – ezt Márki-Zay Péter nyilatkozta a Der Tagesspiegel című német lapnak.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje itthon is ezt a kommunikációt vitte. Először a Partizánnak erősítette meg, hogy magyar katonai missziót küldene Ukrajnába.

Később az ATV-ben is azt hangoztatta: bármit megtenne, amit a nemzetközi katonai szövetség elvár.

Csütörtök este azonban már hazugságnak nevezte a vele kapcsolatban megjelent sajtóhíreket az orosz nagykövetség előtt megtartott ellenzéki tüntetésen. Arról azonban nem tett említést hallgatóságának, hogy épp ő volt az, aki a magyar katonák lehetséges háborúba indításáról beszélt.

Péntek délelőtt pedig már biztosra ment Márki-Zay Péter. Nyilatkozat helyett egy rövid szöveges bejegyzést posztolt közösségi oldalán. Ezt írta: „Magyar katonáknak nincs helyük egy kontrollvesztett zsarnok háborújában”. Tette mindezt azok után, hogy a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg csütörtökön bejelentette: a katonai szövetség nem küld katonákat Ukrajnába.

A baloldal napokig hallgatott Márki-Zay Péter nyilatkozatáról, végül a honvédelmi bizottság pénteki zárt ülése után vált egységessé a kommunikációjuk.

A DK-s Vadai Ágnes is a NATO-ra hivatkozva próbált meg kihátrálni politikai szövetségesének félreérthető nyilatkozatából.

„Súlyosan elítéljük azokat a politikusi megnyilvánulásokat, amelyek azzal fenyegetnek, hogy Magyarország valamilyen módon belekeveredhet ebbe a konfliktusba” – közölte Kósa Lajos. A Honvédelmi Bizottság fideszes elnöke Márki-Zay Péter mellett név szerint említette a momentumos Fekete-Győr Andrást és Donáth Annát, mint akik nyilatkozataikban fegyveres beavatkozást sürgettek Magyarország részéről ukrán területeken.

Magyarország nem küld katonákat, sem fegyvereket Ukrajnába – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a bizottsági ülést követően közölte: Magyarország a háborút nem tartja megoldásnak, a béke megteremtésében érdekelt.

Nagyon megnyugtató volt hallani, hogy mind a honvédség, mind a rendőrség minden tőle telhetőt megtett azért, – és ebben minden magyar állampolgár efelől nyugodt is lehet –, hogy nem tud olyan esemény történni Magyarország területén, amely meglepetést okozna, vagy kárt okozna, ideértve egyébként a várhatóan nagy számban meginduló menekülthullámot is – tette hozzá Kocsis Máté.

Magyarországnak nem szabad részt vennie ebben a háborúban, katonákat sem kell Ukrajnába küldenie – szögezte le Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán az M1-nek azt mondta: ezt a baloldali javaslatot el kell utasítani.

Természetesen sokat kell tenni annak érdekében is, hogy a határainkat meg tudjuk védeni és a menekülteket szervezetten be tudjuk fogadni. Bízunk abban, hogy a háborús veszély a lehető leghamarabb megszűnik és a NATO-tagországok is egységesek, a NATO-tagállamok védettségét teljes egészében valamennyi NATO-tagállam közösen biztosítja – fogalmazott Gulyás Gergely.

„A baloldal össze-vissza beszél az orosz-ukrán konfliktus esetében, ahogy tette ezt a koronavírus-járvány kirobbanása után is” – közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en.

Most is egy ilyen külföldi megfelelési kényszer van a balliberális oldalon, ugyan ez volt a koronavírus-járványnál is, amikor például a keleti vakcinabeszerzést támadták – tette hozzá.

Török Gábor elemző csütörtökön arról írt: ilyen helyzetekben egyetlen rossz mondatot mondhat az ellenzék, és azt már – a háborúba küldött magyarokról és fegyverekről beszélve – a háború előtti napokban meg is tette Márki-Zay Péter.