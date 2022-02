A keleti országrészbe vezényelt katonáknál tart határszemlét Orbán Viktor

Határszemlét tart Orbán Viktor miniszterelnök a keleti országrészbe vezényelt katonáknál. A kormányfő közösségi oldalán tájékoztatott erről, ahol azt írta: A magyar emberek biztonsága az első! Közben felajánlotta az orosz és az ukrán fél számára is a béketárgyalások helyszínéül Budapestet Szijjártó Péter. A külügyminszter úgy fogalmazott: a háború a lehető legrosszabb forgatókönyv, mert emberéleteket követel. Szijjártó Péter azt is közölte, egyik fél sem utasította el a javaslatot, megköszönték azt, és azt ígérték, egyeztetnek róla – számolt be az M1 Híradója.

A magyar emberek biztonsága az első! A keleti országrészbe vezényelt katonáknál határszemlét tart Orbán Viktor – derült ki a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A miniszterelnök a bejegyzésében azt is írta, hogy a magyar emberek biztonsága az első. Ezt hangsúlyozta a kormányfő pénteken is, a NATO-csúcstalálkozón, ahol személyesen tárgyalt a szervezet főtitkárával. „Világossá tettem, hogy Magyarország nem vesz részt ebben a háborúban és nem is engedi, hogy belesodorják, ebbe a háborúba. A Magyarországra érkező menekültek számára pedig a megfelelő ellátását biztosítani fogunk” – fogalmazott Orbán Viktor. Közben az ukrán és az orosz vezetés is arról beszélt, hogy hajlandóak lennének tárgyalóasztalhoz ülni. „Most pedig az oroszországi föderáció elnökéhez fordulok. Egész Ukrajna területén harcok folynak. Üljünk tárgyalóasztalhoz, és vessünk véget a vérontásnak” – ajánlotta fel az egyeztetés lehetőségét pénteki beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszország a fehéroroszországi Minszket javasolta a tárgyalások helyszínéül, amit az ukránok nem fogadtak el, ők a lengyel fővárost Varsót javasolták, amire viszont Oroszország mondott nemet. „Az orosz és az ukrán fél számára is felajánlotta a béketárgyalások helyszínéül Budapestet” – közölte Szijjártó Péter péntek este, mielőtt Brüsszelből New Yorkba utazott. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a lehető legrosszabb forgatókönyv, emberéleteket követel – emelte ki hozzátéve, hogy Magyarország azt szeretné, ha szomszédságában béke lenne, véget érne a háború. Minél előbb ér véget a háború, annál kevesebb emberáldozatot követel – mondta a tárcavezető. Megjegyezte: nyilvánvalóan a tárgyalások jelentik az alapfeltételét annak, hogy létrejöhet a béke. „Mi magyarok a békében vagyunk érdekeltek és, ha ezzel hogy helyszínt ajánlunk, hozzá tudunk járulni a béke megteremtéséhez, akkor az jó. Szergej Lavrov és Andrej Jermak egyikük sem utasította el ezt a javaslatot. Megköszönték, egyeztetnek róla” – fogalmazott a külügyminiszter. Magyarország jelenlegi helyzete teljesen alkalmas lenne arra, hogy az ukrán és az orosz küldöttség Budapesten tárgyaljon – mondta Horváth József az M1-en. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója hangsúlyozta: Orbán Viktor kormányfő a konfliktus kiéleződése óta folyamatosan higgadtan reagált az eseményekre és egyértelműen a béke mellett tette le a voksát. „Magyarország ebből a szempontból az elmúlt hetekben, de hónapokat is mondhatom, a kommunikációjában mindig következetes és mérsékelt volt tehát úgy az ukránok számára, mind az oroszok számára ez lehetne egy valós alternatíva” – mondta a szakértő.