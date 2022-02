Szijjártó Péter: A magyar nagykövetség teljes üzemmel van jelen Kijevben

Minden kollégám szolgálatban van. Folyamatosan figyeljük az ukrajnai eseményeket és a fejleményeket – jelentkezett be közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, azután hogy megalakult a külügyi koordinációs operatív törzset.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy a külügyi koordinációs operatív törzs Magyar Levente államtitkár vezetésével alakult meg. Az operatív törzs feladata az ukrajnai válságból fakadó külügyi típusú kérdések koordinálása.

A külügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy az operatív törzs ülésének elején kapcsolatot tudtak teremteni a kijevi nagykövetségünkkel. Íjgyártó István nagykövet pedig tájékoztatást adott az ukrán helyzetről: Kijev külvárosa felől lehet hallani a fegyverek ropogását.

A magyar állampolgárok mellett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) valamint az Európa Tanács kijevi irodájának munkatársai is már a magyar nagykövetségen gyülekeznek, és ott biztosítanak nekik ideiglenes tartózkodási lehetőséget.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Kijevben összességében már nagyon kevés nagykövetség működik, a magyarok azonban teljes üzemeléssel vannak jelen Kijevben, annak érdekében, hogyha a magyar emberek vagy nemzetközi szervezetek tisztségviselői nehéz helyzetbe kerülnek, akkor tudjunk segíteni.

Kárpátaljával kapcsolatban is szolgált információval a külügyminiszter:

folyamatosan kapcsolatban vannak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel, és mindkét magyar főkonzulátus – az ungvári és a beregszászi főkonzulátus is – teljes üzemeléssel működik.

A határátkelés folyamatos, de jelentős a várakozási idő, közúton öt határátkelési lehetőség van Magyarország és Ukrajna között, mind az öt magyar oldali áteresztő pont teljes kapacitással működik. A hosszú várakozási idő az ukrajnai oldalon jön létre – mondta Szijjártó Péter.

Majd hozzátette, hogy nagyon sok távoli ország kért tőlünk segítséget, amelyek állampolgárai munka, tanulás vagy egyéb tartózkodási céllal Ukrajna területén ragadtak. Ezek az országok azt kérték, hogy nyissuk humanitárius folyosót az állampolgáraik számára, ezt megtettük, a legközelebbi reptérre beutaznak, majd haza tudnak térni. Ezért a debreceni reptér forgalma megfog most növekedni.

Ezen országok nagykövetségei a határ magyar oldalán segítik az érkezőket. A humanitárius szállítmányok pedig gyorsított átengedést kapnak – mondta.

Végül az energiaellátásról is beszélt a miniszter, ez Ukrajna irányából továbbra is zavartalan, zajlik a gázkereskedés, és a kőolaj is egyelőre fennakadások nélkül érkezik.

Majd kiemelte, hogy

„a háború a legrosszabb forgatókönyv, a mi nemzedékünk remélte, hogy – ellentétben az előttünk járó nemzedékekkel – soha nem kell átélnünk. Elítéljük az orosz katonai műveleteket és kiállunk Ukrajna területin integritása és szuverenitása mellett”.

Orbán Viktor miniszterelnök is ezt az álláspontot képviselte csütörtökön az Európai Tanácsban, és ezt fogjuk képviselni ma is Brüsszelben – hangsúlyozta.