Orbán Balázs: A kommunizmus mindig a leghumánusabb ideológiának tünteti fel magát

Akárhányszor felüti a fejét a világban, a kommunizmus mindig a lehető leghumánusabb, leginkább emberközpontú ideológiának tünteti fel magát, így toboroz követőket – jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken, a kommunizmus áldozatainak emléknapján Kőszegen.

Orbán Balázs a kőszegi temető előtti hősi emlékműnél tartott megemlékezésen úgy fogalmazott: a kommunisták gyakran tűzik zászlójukra a béke, az egyenlőség, a szabadság és a jólét jelszavait, de mindez csak addig tart, amíg a hatalom megragadása után diktatúrájuk kiteljesedik, és valódi, kegyetlen céljaik megmutatkoznak.

Lukács Györgyöt, a kommunisták egykori fő ideológusát idézve a politikus úgy fogalmazott, „a kommunisták végighazudják magukat az igazsághoz”, igazságról esetükben tehát sosincs szó: csak egy hazug eszme van, és annak romlott önigazolása az erőszakra.

Szavai szerint sok, egyébként jó képességű és jó szándékú ember ül fel nekik időről időre:

a magyar irodalom jeles alakjai közül többen, például Márai Sándor, József Attila is megfordult a kommunista mozgalmak körül.

„Mára azt is tudjuk”, mi lett a sorsuk; csak addig kellettek, amíg hatalomba segítették az „elvtársakat”, s a mozgalom az első adandó alkalommal leszámolt velük; mellőzés, rosszabb esetben önkéntes száműzetés, még rosszabb esetben börtön és munkatábor lett a sorsuk – hangoztatta Orbán Balázs.

Kijelentette: a kommunista diktatúra kiépülésének feltétele a káosz, így kerültek hatalomra a felbomló Oroszország romjain, de így volt ez Magyarországon is a második világháború után.

Amíg erős és stabil vezetése volt Magyarországnak, itt a kommunisták nem tudtak hatalomra jutni

– fűzte hozzá. Nem véletlen tehát, hogy annak idején a magyar rendszerváltoztatást is antikommunista erők vitték végbe – jegyezte meg. Orbán Balázs szólt arról is, hogy a „kommunizmus kísértete” ma nemcsak Európát járja be, de már „a tengerentúlon is ijesztgeti a jóravaló embereket”.

Ma is úgy, mint akkor, jóérzésű idealisták csatlakoznak soraikba, hogy támogassák a világ megjobbítását, az újmarxista ideológia követői közben nem veszik észre, hogy egyelőre még puha eszközökkel, de már korlátozzák a szabadságot – mondta az államtitkár.