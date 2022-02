Ön egyetért a baloldal miniszterelnök-jelöltjével, hogy Magyarország küldjön katonákat Ukrajnába?

Márki-Zay Péter szerint hazánknak is részt kellene vállalnia az orosz–ukrán konfliktusban.

Magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába Márki-Zay Péter – ez derül ki abból az interjúból, amelyet Gulyás Márton baloldali aktivistának adott, majd az ATV-ben is megerősítette véleményét.

Az internetes műsorban Márki-Zay azt mondta, hogy akár katonákat is küldene Ukrajnába. Tegnap pedig az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy fegyvereket is küldene.

Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk – mondta Márki-Zay, majd arra a kérdésre, hogy akár magyar katonákat is küldene, azt mondta:

„Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában pedig ezt mondta kedd este arra a kérdésre, hogy adna-e fegyvereket Ukrajnának:

„A NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.”

Az interjúban később még egyszer megerősíti: nem lehet kizárni, hogy Magyarország katonai missziót küldjön Ukrajnába, hiszen Afganisztánba is küldött és más NATO-missziókba is küldött. Itt hozzá kell azonban tenni, hogy ezekben az esetekben soha sem a háborúkba küldött Magyarország katonákat, hanem háború vége után békefenntartónak. Márki-Zay most háborúzni küldene.

